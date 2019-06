A Facebook visszaállította a magyar fiókokat - Kiderült a letiltás oka

A hvg.hu cikkéből viszont kiderül, hogy megnyugodhatnak a felhasználók, mert nem végleges a döntés.

A fiókok mostanra vissza lettek állítva

Kiemelték, hogy mindez nem azt jelenti, hogy minden letiltott fiók zárolását feloldották.

Hétfőn kezdődött az a tiltási hullám a Facebookon, amelynek számos felhasználó áldozatul esett. Ahogy arról mi is beszámoltunk, több olvasónk és ismerősünk is jelezte: törölték - pontosabban felfüggesztették - a Facebook-fiókját, és bizonyítania kellett személyazonosságát. Több oldal kedvelői száma is nagyot esett, ebből pedig arra lehetett következtetni: rendszerszinten változott valami a Facebook fake-fiók szűrési gyakorlatában.Az eset hatalmas felháborodást keltett, csak úgy záporoztak a szerkesztőségünkbe az olvasói levelek , amelyekben szinte mindenki arra panaszkodott, hogy nem érti, miért történhetett ez a saját Facebook-fiókjával.- írta a lap többszöri érdeklődésére reagálva a Facebook szóvivője.Arra is választ kaptak, hogy mi történt pontosan, és kiderült, hogy némi alapja azért lehetett a tiltási hullámnak. A Facebook vizsgálata szerint a tiltási hullámban érintett fiókok a közösségi irányelveknek nem megfelelő tartalmat osztottak meg. Ám a közösségi oldal rendszerei kissé túlműködtek. A vállalat a nyomozás során rájött, hogy a felhasználók egy része nem a problémás tartalom népszerűsítése céljából osztotta azt meg, hanem éppen azért, hogy felhívja a figyelmet a társadalom (ismerősei) figyelmét annak károsságára. Miután ez egyértelműen kiderült a vizsgálatból, a Facebook úgy döntött, visszaállítja a fiókokat. Az érintett - meg nem nevezett - tartalmat viszont továbbra is törlik mindenhonnan, ahol feltűnik.Előfordulhat ugyanis, hogy - ahogy minden héten - más ok miatt is blokkol hozzáféréseket a közösségi oldal. A mostani visszakapcsolás csak a tévesnek ítélt tiltásokra vonatkozik.