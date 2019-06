A Fed-elnök szavai repítette a tőzsdéket - Európa is örülhet 2019.06.05 08:39

Mi történt tegnap a tőzsdéken?

Erősödéssel indult a keddi kereskedés az amerikai részvénypiacokon, a piaci szereplők a Fed kétnapos konferenciáján megszólaló Jerome Powellre figyeltek, a Fed elnöke kiemelte, hogy a jegybank figyelemmel kíséri a kereskedelmi konfliktus gazdaságra gyakorolt hatásait, és kész a megfelelő lépéseket megtenni a gazdasági növekedés fenntartása érdekében. Powell szavait a befektetők egy része úgy értelmezte, hogy a Fed nyitva hagyta az utat egy esetleges kamatcsökkentés előtt, a jegybankári kommentek után nagyot emelkedtek a tengerentúli tőzsdék, a Dow végül 512 pontos erősödés után 2,1 százalékkal került feljebb, az S&P500 2,1 százalékot emelkedett, míg a Nasdaq 2,7 százalékos emelkedéssel zárta a hét második napját.

A keddi piacnyitást követő emelkedési kísérlet után lejjebb került a magyar tőzsde, majd a tegnapi piaczárás felé közeledve a BUX a korábbi, mérsékelt mínuszait ledolgozva ismét erősödéssel próbálkozott meg, a hazai részvényindex végül 43 pontos plusz mellett 0,1 százalékkal került feljebb, míg a blue chipek felemásan teljesítettek. Az OTP 0,8 százalékos emelkedés után 12 260 forinton zárt, a Mol 1,1 százalékos erősödés után 3 338 forinton fejezte be a keddi kereskedést, míg a Magyar Telekom 0,4 százalékos emelkedést követően 421,5 forinton búcsúzott a hét második napjától. A negatív kivételt a Richter jelentette, a gyógyszergyártó papírjai 2,8 százalékos esés után 5 130 forinton zártak.

Mik az előjelek mára?

A tengerentúli tőzsdék keddi erősödése után az ázsiai részvényindexek is feljebb kerültek a hét harmadik napján, a hangulatot a Fed-elnök szavai javították, miután Jerome Powell keddi nyilatkozatát a piaci szereplők egy része úgy értelmezte, hogy a Fed nyitva hagyta az utat a kamatcsökkentés előtt. Az USA és Kína kereskedelmi konfliktusával kapcsolatban a befektetők kedvezően fogadhatták azt a hírt is, amely szerint az amerikai pénzügyminiszter a kínai jegybank kormányzójával egyeztet majd a hétvégi, Japánban tartandó G20-as csúcson, ami az első magasabb szintű találkozó lehet a két ország május elején megfeneklő kereskedelmi tárgyalásai után. A szerdai kereskedés pozitív hangulatában a Nikkei 1,8 százalékkal került feljebb, a hongkongi tőzsde 0,4 százalékos erősödése mellett a sanghaji börze 0,3 százalékot erősödött, Ázsia más részein is felfelé kapaszkodtak a tőzsdék, a dél-koreai Kospi 0,1 százalékkal került ma feljebb. Az amerikai határidős részvényindexek mérsékelt emelkedést mutatnak ma reggel, míg a határidős DAX 14 pontos erősödése 0,1 százalékos emelkedést vetíthet előre a szerdai piacnyitásra.

Mi mozgatja a tőzsdéket?

A Fed elnökének keddi nyilatkozata képes volt megnyugtatni a befektetők egy részét, miután Jerome Powell szerint a jegybank figyelemmel kíséri a kereskedelmi konfliktus gazdaságra gyakorolt hatásait, és kész a megfelelő lépéseket megtenni a gazdasági növekedés fenntartása érdekében, amit a befektetők egy része a kamatcsökkentésre tett utalásként értelmezett. A befektetők mindemellett az USA és Kína kereskedelmi konfliktusával kapcsolatos hírekre, továbbá a beérkező makroadatokra fókuszálnak majd.

Mire érdemes ma figyelni?

Szerdán a KSH az áprilisi kiskereskedelmi eladási adatsorát teszi közzé, az eurozónából az áprilisi kiskereskedelmi eladási statisztikák mellett a májusi, szolgáltatói beszerzési menedzserindexek végleges értékeit publikálják. Az Egyesült Államokból a májusi ADP foglalkoztatottsági adatsor mellett a májusi, szolgáltatói ISM beszerzési menedzserindexet publikálják majd.

Szerdán nem érkezik kiemelt vállalati gyorsjelentést.

Mi történt eddig a tőzsdéken?