A klímaváltozás nagy nyertesei: a német borászok

Idén a szüret a szokásosnál közel egy hónappal korábban kezdődött Németországban, ilyen korán még soha nem kezdték el betakarítani a termést, amihez elsősorban az járult hozzá, hogy az idei volt a második legmelegebb nyár, mióta feljegyzik az időjárási adatokat. De nem csak az változott a szőlőtermesztésben, hogy korábbra tolódott a szüret, a hosszú és meleg nyár miatt a szőlő cukortartalma is magasabb, a szárazság pedig távol tartotta a kártevők egy részét is, ráadásul az idei termés az elmúlt évtizedben az egyik legnagyobb volumenű lehet, a Német Statisztikai Hivatal 9,75 millió hektolitert jelez előre, ami 30 százalékkal több, mint tavaly.A szokatlanul meleg időjárás azonban hátrányokkal is jár, ugyanis egyes német borok karakterisztikája is megváltozhat, az idei rizling alkoholtartalma a szőlő magas cukortartalma miatt a szokásos 11 százalék helyett 13 százalék körül lehet, a német fehér borok egyre inkább mediterrán jellegűek lehetnek. Egy Bloombergnek nyilatkozó német borász szerint a mostaninál 300 kilométerrel északabbra lehetne olyan borokat készíteni, mint amilyeneket 40-50 éve készítettek.A legnagyobb változás azonban a vörösboroknál lehet, miközben az olyan kiváló minőségű pinot noirt, amelyiknek palackját legalább 100 euróért el lehet adni, egy évtizedben csak 3-4 alkalommal lehetett elkészíteni Németországban, a megváltozott éghajlat miatt most már gyakorlatilag minden évben elkészíthető.Az éghajlatváltozás azonban nem csak pozitív hatásokkal jár, az időjárás összességében egyre kevésbé kiszámítható, és egyre szélsőségesebb lesz, emiatt a német borászok is arra kényszerülnek, hogy fedezzék magukat a kockázatokkal szemben, például úgy, hogy egyre többféle fajtát telepítenek.A meleg és száraz időjárásnak azonban nyilvánvalóan vesztesei is vannak, Németország, amely a második legnagyobb gabonatermesztő Európában, idén újra nettó gabonaimportőr lett, erre közel három évtizede nem volt példa, a kormány az aszály okozta károk miatt közel 340 millió euróval segíti a gazdákat. De nem csak a mezőgazdaságban, hanem más területeken is károkat okoz a száraz és meleg időjárás, a folyók alacsony vízszintje nehezíti a folyami szállítást, és az elektromos áram előállítását is.