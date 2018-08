A magyar kormány az Északi Áramlat-2 pártján áll

Magyar Levente, a Külgazdasági és Külügyminisztérium parlamenti államtitkára Ungár Péter LMP-s képviselő kérdésére adott válaszában kiemelte, hogy a ''magyar kormány minden olyan lehetőséget megvizsgál, amely értelmezhető időtávon belül, versenyképes árakkal, valamint a forrás- és útvonaldiverzifikációt regionális és uniós szinten megvalósítva tudná emelni hazánk hosszú távú energiabiztonságát'' - írja az Index.Ungár Péter korábban kérdést intézett Szijjártó Péter külgazdasági-és külügyminiszterhez, a képviselő a kormány álláspontjára volt kíváncsi az Északi Áramlat-2 gázvezetékével kapcsolatban. Magyar Levente a képviselőnek adott válaszában mindemellett azt is kiemelte, hogy álláspontjuk szerint az Európai Unióban nincs helye kettős mércének, valamennyi energiaprojektre ugyanazoknak a feltételeknek kell vonatkozniuk.A vitatott Északi Áramlat-2 vezeték nem csupán Németország és Oroszország kapcsolatában okozott már feszültséget, mint arról korábban mi beszámoltunk , az Egyesült Államok szerint a projekt tovább növeli Németország függőségét az orosz gáztól. Ukrajna attól tart, hogy a Balti-tengert átszelő vezetékkel kizárják a gázszállítás jelentette üzletből, de más, az Oroszországgal kapcsolatos kérdésekre érzékeny kelet-európai országok, így például Lengyelország is kifejezte aggályait a projekt kapcsán, sőt, jogi eljárást indított a projekt megakadályozása céljából. Ennek ellenére a projekt finanszírozásában részt vesz az Európai Beruházási Bank is.A gázvezeték megítélése nem csupán az európai országok esetében ellentmondásos, miután a Wall Street Journal korábbi értesülése szerint Washington szankciócsomagot készít elő az Északi Áramlat-2 ellen, amelyet heteken belül életbe is léptet, bár ezen beszámolóknak ellentmondtak ugyanakkor a CNBC értesülései, miszerint Németországban akár az Északi Áramlat-2 projektbe is bevonhatják majd az amerikai energetikai cégeket.