A magyar Vapianónál nem izgulnak, sőt, ősszel új éttermet nyitnak

A magyarországi, franchise formában működő Vapiano hálózat működésére nincsenek hatással a német anyacég pénzügyi gondjai, mivel attól mind pénzügyileg, mind szervezetileg teljesen függetlenek az éttermek, a tulajdonosok is mások

Nagy nevek az anyavállalat mögött

A brand tulajdonjogát birtokló német anyavállalat részvényeinek mindössze 18,2 százaléka van tőzsdei forgalomban. Az alapító Gregor Gerlach tulajdonában 18,9 százalék van, a Wella tulajdonosai, Jans-Joachim és Gisa Sander birtokában 15,5, a Tchibo tulajdonosai Günter és Daniela Herz birtokában pedig 47,4.

tavaly 86 millió forintos konszolidált adózás utáni eredményt ért el és több mint egymillió vendéget szolgáltak ki a Vapiano éttermekben. Jövőre pedig ez jó eséllyel még több lesz, mert ősszel új egységet nyitnak az újbudai ALLE Bevásárlóközpontban, amely a hatodik lesz az országban.

Technológiai lifestyle gasztromárka

Sok helyen érte kritika a hálózatot nemzetközi szinten a gyors kiszolgálás hiánya miatt, de mi sosem voltunk gyorsétterem, ez egy kreatív látványkonyha. Bár valóban úgy építettük ki a rendszert, hogy az gombnyomásra kezelje a rendelést, magát a rendelésfelvételt, hogy milyen csípős vagy éppen fokhagymás, vagy egyéb igényre szabott legyen az étel - ezt a vendég és munkatársaink közti interakciót jelen keretek között nem tudjuk gyorsítani, így, ha sokan vannak, megnőhet a várakozási idő. De célunk, hogy ezeket a nehézségeket kiküszöböljük, ezért az új éttermekben önkiszolgáló digitális rendelési rendszereket alkalmazunk, amit a fiatalok előszeretettel használnak és leváltjuk a chip-kártyákat és mindenki a telefonján keresztül tud majd rendelni és fizetni is

30 millió eurós hitelt nyújtanak részvényesi és hitelezői az évek óta pénzügyi problémákkal küzdő német étteremláncnak a Vapianónak, amit 2017 június végén vitték tőzsdére, akkor 24 eurót értek a papírok, azonban azóta sem sikerült felülmúlni a kibocsátáskori értéket, sőt, tavaly év elején esni kezdett az árfolyam, aminek a végén a Vapiano már 5 euró környékén is állt.A cég pénzügyi helyzetének romlását elemzők szerint elsősorban az erősödő konkurenciaharc, illetve a 2017-es tőzsdére lépést követő ambiciózus külföldi terjeszkedésre és technológiai fejlesztésre szánt nagy összegek idézték elő.A friss tőkével a Vapiano pénzügyi újrastrukturálása és a vállalat új irányba állítása a cél,szerint most az a fontos, hogy profitábilis növekedési pályára állítsák a vállalatcsoportot.- mondta el a Portfolio-nakLapunk megkeresésére Sári elmondta, hogy az anyacéggel kapcsolatos élénk érdeklődés részben Jaime Oliver étterembirodalmának csődjéhez is köthető, amely ráirányította a figyelmet a szektorra, de hozzátette, hogy az anyavállalat helyzetével kapcsolatban nem tud érdemben megszólalni, a magyarországi brandet kezelő holdingért felelős, amely - az alá tartozó, éttermeket kezelő Gaszto-Trend cégekkel együtt -Sári szerint a Vapiano - amely egy technológiai, lifestyle gasztromárka - rendszerének sikerében kódolva voltak a nehézségek is. Egyfelől az indulásnál megszerzett imázs megtartásához folyamatos innováció szükséges, hogy az új igényeknek, a technológia iránt elkötelezett generációknak is megfeleljenek.- mondta a Portfolio-nak Sári.