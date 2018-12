A marihuána felé nyithat a Marlboro gyártója

A Marlboro cigarettát gyártó Altria Group megvásárolhatja a kanadai kannabisz-előállító céget a Cronos-t, miután a cég a hagyományos dohánytermékektől elmozdulva diverzifikálná tevékenységét. A Reuters hétfői beszámolója után a Cronos közleményben erősítette meg a tárgyalások tényét, a társaság szerint azonban egyelőre nem került sor a megállapodásra.Az Altria az elmúlt évek folyamán a Nu Mark leányvállalatán keresztül fektetett be az e-cigaretta szektorba, míg iparági források szerint a cég tárgyalásokat folytat Juul Laabs e-cigaretta gyártóban történő kisebbségi részesedés megvásárlásáról is. Az amerikai cigarettafogyasztás visszaesésével párhuzamosan a nagy dohánygyártók keresik az új lehetőségeket a piacon, a kanadai rekreációs céllal fogyasztott marihuána októberi legalizációja az Altria mellett a piac más szereplőinek fantáziáját is megmozgatta.A Reuters szerint a Cronos akvizíciója a hagyományos dohánygyártók és a marihuána-szektor közeledésében fontos állomást jelentene, azonban a dohánygyártók mellett a mindennapi fogyasztási cikkeket előállító cégek is aktívan keresik a felfutó marihuána-szektor kínálta új befektetési lehetőségeket. A Constellation Brands augusztusban 3,8 milliárd dollárt fektetett be a kanadai diverzifikált kannabisz-vállalatba, a Canopy Growth-ba, míg a Coca-Cola szeptemberben jelentette be, hogy szoros figyelemmel kíséri a marihuána-szektort, potenciális befektetési lehetőségeket keresve.A bejelentés után a Cronos részvényei a hétfői kereskedésben 11 százalékkal kerültek feljebb, míg a Cronos árfolyama idén 31,6 százalékot emelkedett.