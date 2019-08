A növekvő Vraylar eladások segítették a Richtert

A gyorsjelentés főbb pontjai:

A Richter magyarországi árbevétele 1 százalékkal nőtt a második negyedévben

Az EU15 és az EU12 régiók esetében is nőtt a forintban kifejezett árbevétel a második negyedévben

A Vraylarnak köszönhetően érdemben bővült az Egyesült Államokból származó bevétel

A hagyományos készítmények forgalmában visszaesés mutatkozott az idei első félév folyamán elsősorban a szerializáció miatt bekövetkezett gyártási kapacitáscsökkenés miatt, a fenti hatás elsősorban az idei év első három hónapjának árbevételét érintette, a gyártási volumen közel átlagos szintre nőtt a második negyedév során

A Richter adózott eredménye magas bázisról esett vissza a második negyedévben, azonban a gyógyszergyártó így is felülteljesítette az elemzői várakozásokat

Az árbevétel és a profit esetében is felülteljesítette a várakozásokat a Richter

Ma hajnalban tette közzé a 2019-es második negyedéves beszámolóját a Richter, a gyógyszergyártó árbevétele 2,7 százalékkal-, míg a bruttó fedezet 2,1 százalékkal haladta meg a Portfolio által készített elemzői konszenzus várakozásait. Az üzleti tevékenység eredménye 2,8 százalékkal múlta felül az elemzői várakozásokat, míg az adózott eredmény esetében 2,4 százalékkal tudta felülmúlni a Richter az előzetes várakozásokat.

Növekedett a bevétel

A Richter második negyedéves árbevétele 8,5 százalékkal 119,9 milliárd forintra nőtt a korábbi év hasonló időszakával összehasonlítva. Az elért árbevételt a Vraylar forgalma után elszámolt bevétel is támogatta, az idei év első félévében a Vraylar után kapott royalty becsült értéke 59,6 millió dollárt tett ki, ami 62,4 százalékos növekedést jelentett 2018. első félévéhez képest. A Vraylar után elszámolt royalty összegével, valamint az egyszeri, forgalomhoz kapcsolódó mérföldkő bevétellel korrigálva a Richter 2019 első félévében elért árbevételét, az 4,5 millió euróval 679 millió euróra csökkent, a tavalyi év azonos időszakának hasonló módon korrigált értékével összehasonlítva. Az idei év első féléve során a nagy- és kiskereskedelmi szegmens bevétele 12,6 százalékkal 17,9 millió euróra nőtt, ami elsősorban a romániai nagy- és kiskereskedelmi szegmens forgalombővülésnek volt köszönhető. Az első féléves forgalomra negatívan hatott az Esmya forgalmának visszaesése a tavalyi év azonos időszakához képest. A Richter hagyományos készítményeinek forgalmában visszaesés mutatkozott az idei első félév folyamán elsősorban a szerializáció miatt bekövetkezett gyártási kapacitáscsökkenés miatt, a fenti hatás elsősorban az idei év első három hónapjának árbevételét érintette, a gyártási volumen közel átlagos szintre nőtt a második negyedév során.

Emelkedtek az amerikai bevételek

A Richter árbevétele 8,5 százalékkal nőtt a második negyedévben, a magyarországi árbevétel 1 százalékos bővülése mellett az EU15 országokban 17,3 százalékos volt a növekedés, az Egyesült Államok esetében jelentős, közel 50 százalékos volt az árbevétel forintban kifejezett növekedése.A társaság magyarországi árbevétele 1 százalékkal nőtt a második negyedévben 2018. hasonló időszakával összehasonlítva, míg a Richter piaci részesedése 5,1 százalékos volt.Az EU12 régióban 16,5 százalékos volt a növekedés a második negyedévben a korábbi év hasonló időszakával összehasonlítva. Lengyelországban a forintban kifejezett árbevétel 23,1 százalékkal nőtt a második negyedévben, míg az idei év első félévében az euróban kifejezett lengyel árbevétel 1,3 millió euróval 39,7 millió euróra csökkent. A gyenge influenza szezon, valamint a vírus elleni készítmények piacán megnövekedett verseny következtében a Richter vezető terméke a Groprinosin árbevétele csökkent, ami negatívan befolyásolta a Lengyelországban elért teljesítményét. Romániában 18,5 százalékkal nőtt a forintban kifejezett árbevétel a második negyedévben, míg az euróban kifejezett árbevétel 0,7 millió euróval 16,9 millió euróra nőtt az idei első félévben.Az EU15 piacain a forintban kifejezett árbevétel 17,3 százalékkal nőtt a második negyedévben az előző év azonos időszakához képest, míg a Richter euróban elszámolt árbevétele az első félév során 0,1 millió euróval magasabb, 97 millió eurós árbevételt realizált.A FÁK tagköztársaságokban a forintban kifejezett árbevétel 4 százalékkal nőtt a második negyedévben. Az euróban kifejezett árbevétel 4,7 millió euróval 182,2 millió euróra csökkent az idei első félévben, azonban euróban mért árbevételre pozitív hatást gyakorolt a rubel gyengülésének, valamint a dollár és a kazah tenge erősödésének az eredője. Oroszországban 1,3 százalékkal csökkent a forintban kifejezett árbevétel a második negyedévben, a rubelben mért árbevétel 7,7 százalékkal csökkent az idei év első féléve során, ami elsősorban a szabályozási környezet változásával összefüggő előszállításoknak volt köszönhető. A rubel az euróhoz viszonyított átlagárfolyama gyengült az idei első félévben, ami csökkentette az euróban mért árbevételt, a Richter euróban mért orosz árbevétele 14,1 millió euróval 129,1 millió euróra csökkent az idei első félévben. Ukrajna esetében a forintban kifejezett árbevétel 53,1 százalékkal nőtt a második negyedévben, míg az idei első félévben az euróban kifejezett ukrán árbevétel 3,9 millió euróval 14,9 millió euróra nőtt, a dollárnak az euróhoz viszonyított erősödő átlagárfolyama pozitívan befolyásolta az euróban mért ukrán árbevétel alakulását.Az Egyesült Államokban a forintban kifejezett árbevétel 49,3 százalékkal nőtt a második negyedévben, a korábbi év hasonló időszakával összehasonlítva. Az idei év első félévében az USA-ból származó árbevétel 49,7 millió euróval 100,6 millió euróra nőtt, a növekedés a cariprazine-hoz kapcsolódó egyszeri, árbevételhez kötött 22,1 millió eurós mérföldkő bevételnek volt köszönhető. Továbbá a Richter ezen a soron számolt be az Allergan által adott becslés alapján, a cariprazine-hoz kapcsolódó royalty bevételről, ami 52,8 millió eurót tett ki az idei év első félévében. Mindemellett a hatóanyagértékesítés magasabb árbevétele szintén hozzájárult a beszámolási időszakban elért forgalomnövekedéhez.Kínában a forintban kifejezett árbevétel 41,5 százalékkal csökkent a második negyedévben, a tavalyi év azonos időszakához képest. Az idei év első félévében az euróban mért kínai árbevétel 22,3 millió euróval csökkent, a visszaesés elsősorban a bázisidőszakban történt Cavinton előszállításoknak volt betudható.

A Richter árbevételének földrajzi megoszlását vizsgálva látható, hogy a társaság legfontosabb piacait továbbra is az Európai Unió és Oroszország jelentik, mindemellett az Egyesült Államokból származó bevétel fokozatos bővülése is nyomon következő az elmúlt negyedévek során.

Jól teljesített a Vraylar

Az Esmyaval kapcsolatos vizsgálat 2018. harmadik negyedévében lezárult, majd az Európai Bizottság döntése után a készítmény korlátozásokkal a piacon maradhatott, és az Esmya forgalmazása tavaly szeptemberben újraindult. Az Esmyaból származó árbevétel a második negyedévben tovább növekedett, a Richter 7,3 millió eurós bevételt realizált a készítményből a második negyedév során.

Jól alakult a Vraylar értékesítése is, a készítményből származó royalty bevétel 28,8 millió eurót tett ki a második negyedévben. A Richter idei év első féléve során a Vraylar forgalma után elszámolt bevétel 84,5 millió dollár volt, ami egy egyszeri, értékesítéshez kötött mérföldkő bevételt is tartalmazott 24,9 millió dollár értékben. A royalty, melynek becsült értéke 59,6 millió dollárt tett ki, 62,4 százalékot nőtt 2018 első félévéhez képest. A mérföldkő összegével együtt a cariprazine-ból származó árbevétel 47,8 millió dollárral járult hozzá a növekedéshez.

Csökkent a bruttó fedezet

A bruttó fedezeti hányad 2019. második negyedévében 56,3 százalékos volt, ami 2,3 százalékpontos csökkentést jelentett a korábbi év hasonló időszakához képest. Az idei év első féléve során a fedezeti összeget pozitívan befolyásolta a Vraylar értékesítése után járó royalty bevétel növekedése és a Vraylar amerikai értékesítése után az első negyedévben kapott egyszeri mérföldkő bevétel is. Valamint a magas fedezetű orális fogamzásgátlók részarányának a forgalmon belüli növekedése mellett az összességében kedvező árfolyamkörnyezet, az erősődő dollár és euró, továbbá a gyengülő forint árfolyamok pozitívan befolyásolták a fedezetet. A fedezetet mindemellett negatívan befolyásolták a Richter hagyományos készítményeinek árbevételcsökkenése és az Esmya értékesítésében bekövetkező csökkenés is, az alacsony fedezetű nagy- és kiskereskedelmi szegmens bővülő árbevétele, ami jelentős mértékben meghaladta a gyógyszergyártási szegmens árbevétel növekedését, valamint a szerializáció is, ami növekvő gyártási költségekkel és a gyártási kapacitások szűkülésével járt együtt. A fedezetre negatívan hatottak még Közép-Kelet Európában nagymértékben megemelkedő munkabérek és a Richter hagyományos piacain bekövetkezett árlemorzsolódás is.

Alacsonyabb lett az üzemi eredmény

Az értékesítési és marketing költségek 4 százalékkal emelkedtek a második negyedévben a korábbi év hasonló időszakával összehasonlítva. Az idei első félév folyamán a marketing költségek növekedése elsősorban az árfolyamhatásnak és a kelet-közép-európai térségben tapasztalható bérnövekedésnek volt köszönhető. A kutatási-fejlesztési költségek 23,6 százalékkal emelkedtek a második negyedévben. A kutatási-fejlesztési költségek alakulását az idei év első féléve során az Allergannal közösen végzett, jelenleg is folyó klinikai vizsgálatok, valamint a biotechnológiai fejlesztési programoknak befolyásolták, emellett a Richter kutatási-fejlesztési költségeihez a GR Polska, a GR Romania leányvállalatok ráfordításai is hozzájárultak.Az üzleti tevékenység eredménye 4,4 százalékkal 17,21 milliárd forintra csökkent a második negyedévben a korábbi év azonos időszakához képest. 2019. első féléve során az üzleti tevékenység eredménye kismértékben csökkent 2018 hasonló időszakához képest, a bruttó fedezet növekedését ellensúlyozták az emelkedő működési költségek, emellett az egyéb bevételek és ráfordítások egyenlege is romlott, ami a beszámolási időszakban elszámolt egyszeri tételek alacsonyabb szintjének tudható be.

Csökkent az adózott eredmény

A Richter a nettó eredmény soron kismértékben múlta felül a Portfolio által összeállított elemzői konszenzus várakozásait: az elemzői várakozások mediánja 17,1 milliárd forintos adózott eredményt várt, míg a Richter a második negyedévre vonatkozóan 17,5 milliárd forintos adózott eredményről számolt be. A Richter második negyedéves profitja 27,9 százalékkal 17,5 milliárd forintra csökkent a második negyedévben a korábbi év hasonló időszakához képest, azonban érdemes kiemelni, hogy 2018. második negyedévét a Richter jelentős pénzügyi nyereséggel zárta, és az idei év második negyedévének 1,895 milliárd forintos pénzügyi eredménye 76,8 százalékkal volt alacsonyabb a korábbi év hasonló időszakának pénzügyi eredményéhez képest.

Nem drága a Richter

Az elemzői várakozások a Richternél viszonylag magas EBITDA növekedést vetítenek előre, ehhez képest a viszonylag alacsonynak mondható a társaság EV//EBIDTA mutatója.

A Richter az elmúlt évek során hosszabb időn át prémium mellet forgott, azonban az elmúlt egy évben a Richter részvényei nagyobb diszkont mellett forogtak a társaság papírjai a legközelebbi szektortársaihoz képest.

Az európai gyógyszercégekhez képest az elmúlt években jellemzően prémium mellett forogtak a Richter részvényei, miután a piaci szereplők magas növekedést áraztak. Az elmúlt másfél évben azonban a Richter papírjai diszkont mellett forogtak.

Az elemzői konszenzus jelenleg magas profitnövekedést vár a Richtertől, azonban a részvény árazása nem tekinthető jelentősen elrugaszkodottnak, ezért a Richter továbbra is az egyik legvonzóbb papír a szektoron belül.

A Richter papírjai a legközelebbi szektortársakkal összehasonlítva 2016-ban és 2017-ben is prémium mellett forogtak, és bár a társaság papírjai ezt követően hosszú ideig diszkont mellett forogtak a cég legközelebbi szektortársaival összehasonlítva, jelenleg a Richter részvényei újra prémium mellett forognak.

Oldalazik az árfolyam

Az elmúlt hónap folyamán a Richter az 5000-5300 forintos sávban oldalazott, a gyógyszergyártó árfolyama július végén az 5 000 forintos szint közeléből felpattant, bár az erősödési kísérlet ezt követően viszonylag hamar kifulladt. A jelenlegi szintekről felfelé mozdulva el, az 5 143 forintnál található 50 napos mozgóátlag felett az 5 300 forintos zóna közelében következhetne a következő megálló, ahol az elmúlt hónapok folyamán többször is megtorpantak az emelkedési kísérletek. Lefelé, az 5 094 forintál található 20 napos mozgóátlag alá kerülve ismét az 5 000 forintos szint tesztelése következhet.