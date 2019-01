A Szovjetunió összeomlása óta nem történt ilyen az orosz olajiparban

Az orosz olajtermelés 1,6 százalékkal, 555,84 millió tonnára emelkedett 2017-ben a megelőző évhez képest, ami a legtöbb a Szovjetunió összeomlása óta. A legnagyobb olajtermelők közül a Rosznyefty 2,6 százalékkal, 216,3 millió tonnára, a Lukoil 0,2 százalékkal, 82,4 millió tonnára, a Szurgutnyeftyegaz 0,6 százalékkal, 60,9 millió tonnára, a Gazprom Nyefty pedig 0,1 százalékkal, 60,2 millió tonnára növelte tavalyi termelését a megelőző évhez viszonyítva a szerdán közölt hivatalos adatok szerint.Ugyancsak szerdán hozták nyilvánosságra, hogy a tavalyi orosz gáztermelés 4,9 százalékkal múlta felül a 2017. évit és 725,17 milliárd köbmétert tett ki. A hivatalos adatok külön a Gazprom tavalyi termelésére nem tértek ki. Ugyanakkor Alekszej Miller, a legnagyobb gáztermelő Gazprom vezérigazgatója a múlt héten azt mondta, hogy cége 5,4 százalékkal, 497,6 milliárd köbméterre növelte a tavalyi termelését.Tavaly az egyik legnagyobb független gázipari vállalat, a Novatek 49,91 milliárd köbméter, a Lukoil 21,05 milliárd köbmétert, a Gazprom Nyefty 17,75 milliárd köbméter, a Szurgutnyeftyegaz pedig 9,67 milliárd köbméter földgázt termelt.Miközben az orosz olajtermelés rég látott magasságokba emelkedett, a világ másik két vezető olajtermelője, Szaúd-Arábia és Oroszország termelése is rekordokat dönt, ezek a hírek pedig az olajárak 2018 októberében kezdődött zuhanásában is főszerepet játszottak. A szaudi termelés napi 11-11,3 millió hordóra nőtt novemberben az OPEC és a Reuters adatai szerint, míg az Egyesült Államok olajtermelése új történelmi csúcsra, napi 11,537 millió hordóra emelkedett októberben. Ezzel az USA már a világ legnagyobb olajtermelő országa lett, megelőzve Szaúd-Arábiát és már Oroszországot is.