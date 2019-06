A Tesla összeomlása jól jönne az európai autógyártóknak

A Tesla Model S autója, amit még a riválisok is lenyűgözőnek neveztek, megmutatta, hogy az új akkumulátoros rendszerek egyszer majd átvehetik a hagyományos motorok helyét, ami nyomást gyakorolt a hagyományos autógyártók árfolyamára - írja az elemző. De most úgy tűnik, hogy a Tesla strukturálisan veszteséges, magasak a fix költségei, a vártnál sokkal kisebb a termékei piaca és a technológia már nem egyedi. Közben a Daimler Mercedese, vagy a BMW konzisztensen készpénzt termel és hamarosan bővítik az elektromos autó kínálatukat.A Tesla pénzügyi összeomlása megváltoztatná a befektetők gondolkodását a hagyományos autógyártókról, nagyban rombolná az újonnan érkezőkbe vetett bizalmat és lassítaná a szabályozók nyomását az elektromos autók elterjesztésére. Ez pedig kedvező lenne az európai autógyártóknak, különösen a német prémium márkáknak.A Tesla részvényeinek árfolyama nagyot esett az elmúlt hetekben, jelenleg két és fél éves mélyponton van. A befektetők az elektromos autók iránti kereslet és a vállalat eladósodottsága miatt is aggódnak.