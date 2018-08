A végsőkig kitarthat a Tesla mellett a világ legnagyobb alapja

Elon Musk, a Tesla vezére néhány héttel ezelőtt jelentette be a Twitteren, hogy komolyan foglalkoznak a cég esetleges tőzsdéről történő kivezetésével. Egy ilyen lépés érdemi hatással lehetne a Tesla tulajdonosi struktúrájára is. Musk ugyan jelezte, megteremtenék a jogi és technikai lehetőségét annak, hogy a jelenlegi befektetők a tőzsdéről történő távozás után is a cégben maradhassanak, a helyzet elég bonyolult lenne.Ott van például a befektetők között a világ legnagyobb állami alapja, a norvég vagyon alap is, amelynek jelenleg mintegy 0,48 százalékos tulajdonrésze van a Teslában. A gond csak az, hogy az alap szigorú befektetési politikával rendelkezik, amely kimondja, hogy abban az esetben, hogyha egy cég távozik a tőzsdéről, akkor az abban meglévő tulajdonrészét még azt megelőzően, vagy záros határidőn belül értékesítenie kell. Ez a gyakorlatban azt jelentené, hogyha a Tesla kivonulna a tőzsdéről, akkor a norvégoknak el kéne adniuk a vállalatban meglevő részesedésüket.Az üggyel kapcsolatban a norvég alap vezérigazgató helyettese, Trond Grande viszont elárulta, hogy a norvég pénzügyminiszter és a parlament felhatalmazásával, hozzájárulásával akkor is tulajdonosok maradhatnának a Teslában, hogyha azt valóban kivezetik a tőzsdéről. Grande hozzátette azt is, az alap elsődleges célja, hogy az általa kezelt vagyon értékét megőrizze, növelje, éppen ezért, ha ehhez arra van szükség, hogy adott esetben egy tőzsdén nem jegyzett vállalatban tulajdonos maradjon, akkor ez meg fog történni.