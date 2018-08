Állami energiamamut létrehozására készülhet a kormány

Amennyiben megvalósul, a személycsere megerősítheti a lap szerint azt az eredetileg a Magyar Hang által megszellőztetett értesülést, mely szerint az MVM hamarosan összeolvadhat az NKM-mel. Zsuga János körülbelül tíz hónapja, tavaly októberben vette át az MVM vezérigazgatói posztját Csiba Pétertől.Erre utalhat az is, hogy Bártfai-Mager Andrea nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter tegnap rendkívül szokatlan módon, gyakorlatilag azonnali hatállyal átvette az MVM irányítását a Magyar Nemzeti Vagyonkezelőtől (MNV), számos más cég, például a regionális vízművek és hulladékgazdálkodási társaságok mellett - derül ki a Magyar Közlönyből. Az NKM Nemzeti Közművek Zrt. már eddig sem az MNV alá tartozott, tulajdonosai 50%-ban a magyar állam és az MFB Zrt. és 50%-ban az MVM Zrt.Az állam tulajdonába tartozó vállalatok kezelése terén 24 órán belül egy másik fontos változás is történt. Tegnap este hat órakor derült ki az MTI által ismertetett rövid közleményből, hogy augusztus 31-i hatállyal, közös megegyezéssel távozik a Magyar Nemzeti Vagyonkezelő (MNV) Zrt. vezérigazgatója, Szivek Norbert. A lépést a társaság megváltozott feladat- és hatáskörével indokolta a nemzeti vagyon kezeléséért felelős tárca nélküli miniszter sajtó és kommunikációs főosztálya. A tájékoztatás szerint utódjának kinevezéséről hamarosan döntés születik.Egy állami energetikai nagyvállalat összegyúrása egyébként nem lenne teljesen váratlan már csak azért sem, mert maga az NKM Nemzeti Közművek fokozatos felépítése is ezt a koncepciót követte, követi. Az állami energiaszolgáltató egyebek mellett a Főgáz és a Démász beolvasztásával a lakossági gáz- és áramszolgáltatás vezető szereplőjévé vált, és immár a távhő-szolgáltatási üzletága kiépítését is megkezdte. A cégcsoportnak pedig további tervei lehetnek az alapján, hogy a Kóbor György elnök-vezérigazgató korábban többször elmondta, stratégiájuk "egy 21. századi, modern, innovatív, digitális otthonszolgáltató létrehozására fókuszál.A korábban az ugyancsak a Népszava által megszellőztetett belső anyag szerint Zsuga János kultúraváltást sürget a társaságnál, amelynek egyik lényege a cégcsoport tagjai közötti szorosabb együttműködés előmozdítása lenne.Az MVM jó néhány hét késéssel június végén publikált 2017-es pénzügyi jelentése szerint a társaság adózott eredménye az előző évhez képest kevesebb mint tizedére, több mint 48 milliárd forintról kevesebb mint 4 milliárdra zuhant.

A társaság árbevétele ugyanakkor rekord szintre, 1034 milliárdról 1331 milliárd forintra emelkedett.

Az üzemi eredmény 57 milliárdról 31 milliárd forintra csökkent.

Az osztaléktömeg ugyanakkor a megelőző évihez hasonlóan 7,5 milliárd forinton alakult.