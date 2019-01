Audi-sztrájk: "Ez csoda, ilyet senki nem csinált előttünk Magyarországon"

Elmentünk a falig. Az utóbbi napokban rendkívül sűrűn tárgyaltunk a munkaadóval, és látszott, hogy ennél többet nem tudunk most elérni. A dolgozók is jelezték már, hogy elfáradtak, a sztrájkbizottság ezért a szerdai ajánlatnál úgy döntött: itt kell megállni

Sok félelem volt bennünk, mert előttünk ilyet senki nem csinált Magyarországon. Egy kis 9 fős csapatként szerveztük meg a sztrájkot, de a dolgozók végig mögöttünk álltak. Óriási támogatás volt mögöttünk, felemelő érzés volt

A megállapodás részletes tartalmáról itt írtunk bővebben . Szerda este Csalogány György, az Audi Hungária Független Szakszervezet elnökhelyettese nyilatkozott a napilapnak - fogalmazott a szakszervezeti vezető, aki szerint, hogy az elmúlt napokat csodaként élték meg.- fejtette ki Csalogány, aki szerint a legfontosabb a 18%-os, de legalább 75 ezer forintos alapbéremelés és ez utóbbi az alacsonyabb bérű dolgozók miatt volt fontos. Azt is elárulta, hogy a német kollégák is gratuláltak a szakszervezet teljesítményéhez, és üzenték: "a győriek most kivívták maguknak a tiszteletet".Szimacsek Tibor, az AHFSZ elnökségi tagja az MTI-nek elmondta, elégedett a megállapodással. A dolgozók összefogtak a sztrájk alatt, és kitartottak a szakszervezet mellett,