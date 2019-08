Beleszállt Trump az autógyártókba, mert túl környezetbarát autókat gyártanak

Trump rossz néven vette, hogy a Ford ragaszkodna az Obama éra alatt meghatározott szigorú környezetvédelmi sztenderdekhez. Donald Trump véleménye szerint a híres alapító Henry Ford nagyon csalódott lenne amennyiben látná, hogy utódjai egy kevésbé biztonságos és sokkal drágább autót gyártanának csak azért, mert nem mernek szembeszállni a kaliforniai törvényhozókkal.A Ford máshogy vélekedik a kaliforniai megállapodásról. Véleményük szerint csökkentik a környezeti terhelést és mellette még a továbbra is megfizethetőek maradnak az autói. A GM csak azért nem támogatja a kaliforniai javaslatot, mert véleménye szerint nem megfelelően veszik számításba az elektromos autóikat.Arra nincs objektív bizonyíték, hogy a hatékonyabb üzemanyagfelhasználás csökkentené az autók teljesítményét. Több állam is vitatja Trump elméletét, miszerint a kevésbé környezetbarát autók olcsóbbak és biztonságosabbak lennének. Sőt az alacsonyabb fogyasztás miatt akár még jobban is járhatnának az állampolgárok a szigorúbb környezetvédelmi szabályozással. Trump véleménye szerint azonban átlagosan 3000 dollárral kevesebbe kerülhetne egy autó, és ezzel szemben a környezeti terheltség minimálisan emelkedne csak. Lényegében a 2020-as üzemenyagfogyasztási sztenderdek maradnának érvényben 2026-ig.Kalifornia védőügyvédje megvédte az autógyártókat, ugyanis véleménye szerint az alacsonyabb fogyasztású motorok gyártása miatt 540 millió tonnával kevesebb széndioxid kerülhetne a légtérbe. A demokraták szintén támogatják Kalifornia javaslatát. Ezzel szemben a republikánusok próbálják meggyőzni a többi autógyártót, hogy ne kövessék a Ford példáját.A Trump által javasolt sztenderdeket követve az Egyesült Államok egészét tekintve 2030-ra 500 000 hordóval nőne a napi olajfelhasználás, és cserében 300 milliárd dollárral csökkene az autógyártók fejlesztésekre költött költsége. Emellett jóval kisebb lenne az elektromosautók elterjedtsége.