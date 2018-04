BMW-autógyár épülhet Magyarországon?

a Miskolccal már többször “hírbe hozott" BMW települhet megyébe.

A lap arra alapozza hírét, hogy március 26-án megjelent egy kormányrendelet ( 57/2018. (III. 26. ), amelynek értelmében nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségű üggyé nyilvánította a kormány a Hernádnémeti közigazgatási területén elhelyezkedő mintegy 80 ingatlanon, illetve véglegessé vált döntés alapján az ezen ingatlanokból kialakított területen megvalósuló, ipari telephely kialakításával és munkahelyteremtő beruházásokkal összefüggő hatósági ügyeket. Ezek után kaptak szárnyra újra azok a pletykák, mely szerint Miskolc környékére új autógyártó érkezik.A település polgármestere nem nyilatkozhat a részletekről, a Miskolccal közös projektben érintettekkel ugyanis titoktartási szerződést írattak alá.Valószínűsíthetően a kormány autógyártó képviselőivel tárgyal, és a lap információi szerintA megyei lap értesüléseit erősítheti, hogy az elmúlt hetekben két potenciális BMW-beszállító kapcsán is szóba került Magyarország. A japán Toray március végén jelentette be , hogy karbon szálakat fog gyártani Magyarországon 90 millió dolláros beruházással. Ezt elsősorban a szélenergia-ipar felfutása indokolja, de potenciális megrendelőként említik az autógyárakat, például a BMW-t is, mely az acélt karbonnal próbálná kiváltani. Szintén március végén írt arról a Bloomberg , hogy a kínai CATL akkumulátorgyártó három országot vizsgál befektetési szempontból, Németország és Lengyelország mellett Magyarország is szóba került. Az ő esetükben szintén arról írtak, hogy a német autógyár lehet az egyik legnagyobb megrendelőjük. Az, hogy a potenciális beszállítók elkezdtek mozgolódni Magyarországon erősíti a gyanút, hogy a BMW is a régióban kereshet helyet gyárának.