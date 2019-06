Itt az újabb fordulat: ismét tárgyal a Renault és a Fiat

A Fiat Chrysler május 27-én tett ajánlatot a Renault-nak közös konszern létrehozására paritásos alapon. A Renault-ban legnagyobb, 15,01 százalékos tulajdonrésszel rendelkező francia kormány is érdeklődését jelezte, azonban a tárgyalások gyorsan zátonyra futottak.A The Wall Street Journal által hétfőn idézett források szerint a fiaskó oka a japán Nissan volt, amely részese a Renault és a Mitsubishi által alkotott hármas autóipari szövetségnek. A lap által idézett források szerint a Nissan vezetése nemet mondott Fiat Chrysler és a Renault tervezett egyesülésére.Megfigyelők szerint azonban egy új esemény közelebb hozhatja az egyesülés lehetőségét.A lap úgy tudja, hogy talán már hétfőn tárgyalóasztalhoz ül a Nissan vezérigazgatója és a Fiat Chrysler vezetőségének egyik tanácsadója.Amennyiben a Fiat Chrysler és a Renault egyesülési ügyletét nyélbe ütik,Az évi csaknem 9 millió autót gyártó Fiat Chrysler-Renault piaci tőkeértéke 37 milliárd dollár lenne, ebből a Fiat Chrysleré csaknem 20 milliárd dollár.Elemzők szerint ésszerű az elgondolás, az iparági konszolidáció komoly költségmegtakarítással járna. Más gyártók részéről is látni próbálkozásokat arra, hogy megosszák egymás között a fejlesztési költségeket.