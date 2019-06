Katasztrofális bejelentés jött - Lassan romba dől Európa egyik legerősebb országának autógyártása

Az amerikai gyártó az európai gyártási kapacitásainak hatékonyságjavító transzformációjára hivatkozva zárja be egységét. Többek között azzal indokolják a döntést, hogy nem sikerült megállapodniuk a Jaguar Land Roverrrel a motorok beszállításáról, és hogy kicsi a kereslet a 1,5 literes motorjaik iránt.A Ford európai elnöke a döntés kapcsán úgy nyilatkozott, a Ford európai hatékony és fenntartható üzleti működése érdekében nehéz döntéseket kell meghozniuk, a globális motorgyártó kapacitásukhoz is hozzá kell nyúlniuk. Elkötelezettek maradnak Nagy-Britannia felé, de a változó ügyféligények és a költségek emelkedése miatt, és a bridgendi motorgyár további motormodelljeinek hiánya miatt a gyár gazdaságilag fenntarthatatlanná válik a következő évben.A Ford mintegy 650 millió dollárt különített el a gyárbezárásra, ennek mintegy kétharmadát fogják a dolgozók végkielégítésére fordítani. A Ford 1977 óta volt jelen a városban, 1700 embert foglalkoztat a gyárban.Mint korábban is írtunk róla, a Brexit hatalmas bizonytalanságot eredményezett a nagyvállalatok és a gazdasági döntéshozók körében, a brit autógyártásnak pedig a puszta bizonytalanság is elég volt a katasztrófához: a legendás brit autógyártás gyakorlatilag összeomlik a Brexit súlya alatt. Erről részletesen itt írtunk.