Már 1,8 milliárd euróba fáj a Volkswagennek a dízelbotrány jogi költsége

A lap beszámolója szerint az 1,77 milliárd euró a konszern összes márkájánál - beleértve az Audi és Porsche márkákat is - felmerülő jogi költségeket magában foglalja, ezt a Volkswagen szóvivője is megerősítette a lapnak.A konszern dízelbotránnyal kapcsolatos jogi költségei várhatóan tovább emelkednek, mivel számos vizsgálat és eljárás van még folyamatban - írták.A Volkswagen konszern az idei első negyedévben 3,02 milliárd eurós nyereséget ért el, kisebbet a tavalyi első negyedévi 3,3 milliárd eurónál. Az alacsonyabb nyereséghez nagyban hozzájárultak a dízelbotránnyal kapcsolatban a negyedév során felmerült és elszámolt jogi költségek is.