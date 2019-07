Új napelemes hibrid autóval támad a Toyota

Ennek eredményeképpen az autó 44,5 kilométert tud megtenni csak elektromos napelemes hajtással (a korábbi modell 6,1 kilométert tudott megtenni a napelemek töltésével), és az új megoldással az akkumulátor menet közben is töltődik majd.

Az elektromos autók piaca mellett a hibrid autók piaca is növekedik: Amerikában felmérések szerint 2025-re az autók 15 százaléka hibrid meghajtással működik majd, tavaly ez az arány 2,7 százalék volt. A Toyota gyártotta az első hibrid modellt, a Pirust, azonban a modell folyamatosan veszít népszerűségéből az elmúlt hat évben, ugyanis a legtöbb autógyártó is megjelent a saját hibrid modelljeivel, a Prius pedig csökkenő eladási számokat produkál.Ezen fordítanának most a Toyotánál egy új fejlesztéssel, melynek tesztje még ebben a hónapban elindulhat. A csak Japánban értékesített Prius Prime modellekben az elektromos motor akkumulátorát a karosszériára telepített napelemek töltik vissza, ezzel is növelve a csak elektromos meghajtással megtehető kilométerek számát.Most a Toyota a Sharp és a Nedo közös fejlesztéseképpen olyan módosított napelemeket építene a modellre, amely az előző modelléhez képest 4,7-szer nagyobb teljesítményű napelemekkel töltené az autó akksiját. A Toyota demo-autója 840 watt teljesítménnyel tölti magát a napelemekkel, míg a korábbi prius prime 180 wattra volt képes.

Így néz ki az új demo modell. Forrás: Sharp

A címlapkép forrása: Getty/Bloomberg