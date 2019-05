Világi Oszkár: nem az elektromos autó hozza majd az áttörést

Világi Oszkár szerint nem az elektromos autók hozzák majd az áttörést az autóiparban, hanem a hibrid autók gyártása. A műsorban kitért arra is, hogy új üzemanyag után is kutatnak majd cégek, ami lehet, hogy nem az elektromos áram lesz.Szerinte problémás az elektromos autók kapcsán az, hogy töltésük hosszadalmas és bonyolult, egy töltéssel pedig nem tudnak túl nagy távolságot megtenni. Emellett az is kérdés szerinte, hogy egy baleset esetén hogyan kell szakszerűen elszállítani egy elektromos autót, mivel annak akkumulátora jelentős környezeti kockázatot jelenthet.Beszélt a Mol friss tanulmányáról, amelyben arra keresték a választ, hogy milyen 10 év múlva egy átlagos fogyasztó. Ebből kiderül például az, hogy nem lesz fontos számára, hogy az ő tulajdona legyen az autó, sokkal többre értékeli majd a szolgáltatást, amit kap, például egy benzinkúton.