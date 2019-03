Autókat gyárt majd egymásnak a Toyota és a Suzuki

2017-ben jelentette be a legnagyobb és a negyedik legnagyobb japán autógyártó, hogy szorosabbra fűzi viszonyát, és több területen együttműködik. Most tovább konkretizálódott a terv, és úgy tűnik, mindkét cég abban segít a másiknak, amiben erős: a Toyota a hibrid technológia és az önvezető autózás területén jár élen, miközben a jóval kisebb Suzuki abban jó, hogyan lehet sikeres kompakt modelleket gyártani haszonnal.A Suzuki a Toyota hibrid hajtásláncát kapja meg modelljeihez, cserébe a Suzuki két kompakt modellt gyárt majd Indiában a Toyotának, ez a két autó a Suzuki Ciaz és Ertiga modelljére épül majd. Utóbbi azért is fontos lépés a Toyota szempontjából, mert az együttműködésen keresztül a Toyota tovább erősítheti pozícióját a világ ötödik legnagyobb autópiacán, ahol eddig nem mutatkozott nagy kereslet a Toyota olcsóbb modelljei iránt. Az együttműködés keretében a Suzuki az Indiában gyártott hibrid autóihoz a Toyota helyben gyártott akkumulátorait használja majd.De nem csak Indiában, hanem Európában is együttműködnek majd, ahol a Toyota a RAV4 és a Corolla alapjain gyárt majd elektromos autókat a Suzukinak, utóbbi pedig benzinmotorokat szállít majd a Toyota kompakt modelljeihez.A Suzuki szempontjából azért fontos az együttműködés, mert a költségeit rigorózusan alacsonyan tartó japán cég így hozzájuthat a Toyota masszív K+F tevékenységéhez, olyan területeken szerezhet know-how-t, mint az alternatív hajtás és az önvezető autók, ezeken a területeken ugyanis nagy a Suzuki lemaradása a versenytársakhoz képest. A Suzuki több modellt is gyárt majd a Toyotának, a Baleno, a Vitara Brezza, a Ciaz és az Ertiga modelljeit más néven a Toyota értékesítheti Afrikában.