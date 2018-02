Az egészségügyre és az informatikushiányra is van megoldása az egykori NNG-vezér startupjainak

Jelenleg 15-20 ezer informatikus hiányzik a piacról, ezeknek a munkahelyeknek a 15 százaléka a nálunk átképzett juniorokkal is betölthető

"Nyugat-Európában az átlagfizetés és az IT-s átlagfizetés között nagyjából 10 százalék differencia van az utóbbi javára, amíg a régióban ugyanez durván 100 százalék"

A Medicall az egészségügy ubereként definiálta magát, ami ma már kevésbé cseng olyan jól, mint néhány évvel ezelőtt, de kétségtelen, hogy a két cég üzleti modellje mutat hasonlóságokat. A felhasználók egy mobil applikációval telefonos konzultációt és házi vizitet igényelhetnek a rendszerben egyelőre elérhető 250 orvostól. A pácienseknek így nem kell az interneten keresgélniük kétes gyógymódokat bajaikra, hanem megbízható szakembertől kérhetnek iránymutatást 350 forint/percért.Ha az orvos úgy találja, hogy valamilyen okból indokolt a helyszíni vizsgálat 17500 forintét kiszáll a helyszínre is, a páciens pedig az applikáción követheti, hol jár az orvosa. A tavaly október közepén indult szolgáltatásnak 6 ezer felhasználója van, Budapest mellett, Debrecenben, Szegeden és Győrött is. A Baconsülttől kapott 50 millió forintos támogatást a régiós terjeszkedés előkészítésére szeretnék felhasználni.A Green Fox Academy sokaknak ismerős lehet, ez Magyarország első négy hónapos programozó iskolája, amelyet 2015-ben az informatikushiány hívott életre, és jelenleg 200 karrierváltó tanul náluk programozónak.- mondta Langmár Péter, alapító. A cég már megkezdte prágai iskolája nyitásának előkészületeit is és további potenciált lát a régióban.- mutatott rá Langmár a régiós lehetőségekre.A Codium küldetése minél több gyermekkel játékosan megszerettetni a programozást már 8-14 éves korban. A kezdést nehezítő - és ebben a korosztályban akár ellehetetlenítő - szintaktikai szabályok magolása helyett a tanulók egy a Minecraftból már jól ismert és szeretett környezetben sajátítják el a programozáshoz szükséges gondolkodásmódot.A Plukkido-t alapító pszichológusok és szociálpedagógusok 2014 óta dolgoznak azon, hogy játékos, kizárólag pozitív kommunikációt alkalmazó eszközeikkel megoldást nyújtsanak a családoknak a leggyakoribb nevelési problémáikra, legyen az az elhatalmasodó hiszti, a testvérek civakodása, az agresszív viselkedés, a játszótérről vagy az otthonról való nehézkes indulás vagy akár a hosszú, unalmas autózás.Egy másik inkubált cég a Prefixbox, melynek alapítója, a Bingnél és a Microsoftnál szerzett tapasztalatok után jött rá, hogy a webshopok keresői nem működnek megfelelő hatékonysággal, ezért létrehozta saját fejlesztésű keresőmegoldását, amely a webshopok forgalmának növelését segíti, így a vásárlók valóban azt találhatják meg, amit keresnek.A magántőkéből működő Baconsült jelenleg is 13 startupot segít, köztük olyan megoldásokat, mint a Bookr Kids, a CX-Ray, a Logiscool, vagy a Dreamjobs. A cégek 50 millió forint körüli támogatást kapnak, amiből 47 millió vissza nem térítendő állami forrás, amit az NKFI Hivatal "Innovációs ökoszisztéma" (ÖKO_16) pályázati programján nyertek. Ezt egészítik ki 5-10 millió saját tőkével.