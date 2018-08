Az E.ON megháromszorozza jelenlegi napelemes kapacitásait

A Baranya megyei solar parkok egyéves előkészítést és tervezést követően, két és fél hónapos kivitelezési munkával valósultak meg, rendszerbeállításuk 2018. június 28-án történt meg és együttesen 5200 MWh zöldenergia termelésére képesek évente. Az összesen 10 hektáron elterülő naperőműpark 17 000 napelem modulból áll és a következő 25 év folyamán több mint 2000 család éves energiafelhasználását termelik meg a kihelyezett napelemek.Az E.ON számításai szerint már kilenc év alatt megtérül a beruházás. Az E.ON új ügyfélmegoldások igazgatója kiemelte, hogy az E.ON a családok és vállalkozások számára tervez és állít működésbe napelemes rendszereket, a társaság saját telephelyeit is folyamatosan fejleszti solar megoldásokkal. Szappanos Sándor azt is hozzátette, hogy a Szigetváron és Mohácson üzembe helyezett létesítmények bekapcsolásával az E.ON nagyságrendet lépett a napenergia hasznosításában, amivel a társaság szeretne hozzájárulni a hazai megújulóenergia-termelés széles körű elterjedéséhez is.A több mint 2000 háztartást kiszolgáló naperőmű telep az E.ON sajátja marad, a tervezés és kivitelezés után az üzemeltetést is az energiavállalat végzi, és a megújuló forrásból megtermelt "zöld áram" mennyiségét növeli. Ezzel hozzájárul ahhoz, hogy Magyarország éves széndioxid-kibocsátása 2000 tonnával csökkenjen.