Az OTP alapkezelői beszálltak az Opusba és a Konzumba

Beszálltak az alapkezelők

A Mészáros Lőrinc többségi tulajdonában lévő társaságok BÉT-en közzétett tájékoztatása szerint tőzsdén kívüli (OTC) ügylet keretében a Konzum PE Magántőkealap 439 262 darab (1,5 százalék) Konzum, valamint 6 505 957 darab (2 százalék) Opus törzsrészvényt értékesített az OTP csoport által kezelt értékpapír alapoknak és portfolióknak. Az ügyletekkel a Konzum PE Magántőkealap Konzumban lévő részesedése 40 százalékos határérték alá, míg az Opusban 15 százalékos küszöb alá csökkent. A Konzum-Opus csoportnál zajló új részvények kibocsátása, illetve tőkeemelések miatt azonban a Konzum PE részesedése hamarosan újból a határértékek fölé emelkedik.

Mennyi az annyi?

Jöhetnek az intézményi befektetők

Már megugrott az árfolyam

"A mai napon ismertetett tranzakciók tovább erősíthetik a befektetői bizalmat Mészáros Lőrinc tőzsdei társaságai iránt" - hangsúlyozta Jászai Gellért, a Konzum Nyrt. elnök-vezérigazgatója. "Az OTP értékpapír alapjainak, portfolióinak magas hozamelvárása is alátámasztja a hosszútávon fenntartható növekedési várakozásokat, amelyeknek a Konzum Nyrt. és az OPUS Global az elmúlt időszakban végzett átalakításoknak, folyamatban lévő tőkeemeléseknek, illetve stratégiai befektetéseknek köszönhetően képes megfelelni" - tette hozzá az elnök-vezérigazgató.A mai napon bejelentett tranzakciók előzménye, hogy az OTP Ingatlanbefektetési Alap idén márciusban befektetésre érdemesnek találta a cégcsoport érdekeltségébe tartozó Appeninn Holding Nyrt.-t, amelyben közel 6 százalékos részvénycsomagot vásárolt.Azt nem tudjuk, hogy mennyit fizettek a tőzsdén kívül megvalósított tranzakciókban a részvényekért az OTP alapkezelői, de a legutolsó záróár alapján a Konzum-csomag 1,27 milliárd forintos, az Opus-csomag 4 milliárd forintos.A Konzum és az Opus vezetői korábban már többször beszéltek arról, hogy bár a cégek részvényesei között sok a kisbefektető, és vannak már nagyobb, intézményi befektetők is, de a hosszú távú és stabil növekedéshez szükség van az intézményi befektetőkre, azok arányának növekedésére is. Idén május közepén Fekete Péter, a Konzum vezérigazgató-helyettese a Portfolio-nak beszélt arról, hogy hogyan kívánják bevonni a részvényesek közé az intézményi befektetőket, Fekete akkor azt mondta, hogy akár már az idei évben reális lehetne a Konzum első, elsősorban intézményi befektetőket célzó tőkeemelése. A részvénykibocsátásából befolyó tőkét további akvizíciókra, fejlesztésekre és adósság törlesztésére lehetne fordítani, ezzel kihasználva a társaság előtt álló hazai és régiós növekedési lehetőségeket.Bár a tranzakcióra tőzsdén kívül került sor, a Konzum és az Opus árfolyama már a múlt hét végén megugrott, a Konzum 2 nap alatt 5, az Opus 9,4 százalékot emelkedett.

Update

Ma reggel az Opus és a Konzum közel 2,6 százalék pluszban nyitott.