Bréking: elhalasztották az azonnali fizetés bevezetését

A példa nélküli beruházás a hazai bankszektor informatikai rendszereinek átalakítását igényli, ezért a jegybank folyamatosan nyomon követte a pénzforgalmi szolgáltatók felkészülését. Ennek fényében indokolt, hogy a vonatkozó rendeletben meghatározott 2019. július 1-i időpontban csak a rendszer éles próbaüzeme induljon meg, a lakossági és vállalati ügyfelek számára pedig a teljes indulásra egy későbbi időpontban kerüljön sor

a piaci szereplők oldalán azonosított kockázatok miatt a Pénzügyi Stabilitási Tanács 2019. május 28-i ülésén úgy döntött, hogy a pénzügyi stabilitás fenntartása, az elektronikus fizetésbe vetett bizalom megőrzése és a szolgáltatással tervezett ügyfélélmény elérése érdekében az ügyfelek számára az azonnali fizetés 2020. március 2-ától lesz elérhető.

A fentiekből arra lehet következtetni, a tegnapi cikkünkben vázolt két lehetőség közül a pilot-időszak mellett döntöttek a megbeszélés után, a tesztidőszak hossza ugyanakkor nem csupán 1-2 hónap lesz, hanem 8 hónap. Ez ahhoz képest, hogy elvileg a bankok július elsejére készültek, meglepően hosszúnak tűnik a pilot, de persze az MNB sokkal jobban rálát a bankok készültségi állapotára.

Az azonnali fizetési rendszer (AFR) legfontosabb paraméterei: Minden bank csatlakozik a rendszerhez, mely a tervek szerint 2019. július 1-jén kezdi meg működését,

az azonnali rendszer egész évben, 0-24 órában, a hét minden napján működik, a tervezett karbantartásra legfeljebb évente 24 órája lesz a bankoknak,

a tranzakciók tipikusan 1-2 másodpercen (de maximum 5 másodpercen) belül teljesülnek, a pénz a címzett számlájára kerül, és akár egyből el is költhető,

a magyar központi rendszert eleve úgy építik meg, hogy később az európai uniós SEPA szabványoknak is megfelelhessen, illetve később eurós fizetési tranzakciókat is képes legyen kezelni,

a magánszemélyek esetében minden 10 millió forint alatti átutalás azonnali lesz. (Kivételt jelentenek a papír alapon benyújtott utalások, és az átutalási megbízás alapján későbbi értéknappal teljesítendő tételek),

a vállalatok és egyéb szervezetek által indított utalások esetében csak a 10 millió forint alatti és egyedi, egyesével benyújtott utalásokra vonatkoznak az új, kötelező szabályok. A több, egyedi utalást tartalmazó kötegek feldolgozási módjáról a bankok üzletszabályzataikban és az ügyfeleikkel kötött szerződéseikben szabadon rendelkezhetnek.

Az azonnali fizetési rendszerben másodlagos bankszámla azonosítóval is indíthatók utalások, mint pl. mobiltelefonszám vagy e-mail cím, és egy új típusú tranzakció, a fizetési kérelem is szerepel benne. Ezek segítségével egyrészt csak e-mail vagy telefonszám megadásával is utalhatunk majd (bankszámlaszám ismerete nélkül), másrészt bolti mobilfizetési és személyek közötti fizetési megoldások is születhetnek.

A fizetési kérelem esetében a nem pénzforgalmi (pl. közüzemi) szolgáltatók akár a számlavezető bankjukat kikerülve, közvetlenül is csatlakozhatnak a központi infrastruktúrához. Mindenki ugyanazt az ügyfélbarát szabványt fogja használni.

A jegybank a közleményében emlékeztet rá, hogy "Az azonnali fizetési rendszer központi infrastruktúráját biztosító Giro Zrt. és a Magyar Nemzeti Bank határidőre elkészült a rendszer működését megalapozó technikai feladatokkal." Ezután a cikk első mondatában már kiemelt üzenet következik, miszerint a biztonságos működés garantálásához szükség van még 8 hónapra, addig pedig éles próbaüzemnek nevezik a rendszer működtetését.A közlemény további része arra emlékeztet, hogy "Az azonnali fizetési rendszer létrehozásáról 2017 elején hozta meg a szükséges döntéseket a Magyar Nemzeti Bank, amelynek célja a hazai pénzforgalmi szektor, a pénzügyi infrastruktúra és ezen keresztül a magyar gazdaság versenyképességének növelése. A döntés értelmében az év minden napján, 24 órában, legfeljebb 5 másodperc alatt lehet majd átutalásokat teljesíteni úgy, hogy az átutalás kezdeményezése során lehetőség lesz a jelenlegi hosszú számlaszámok helyett a kedvezményezett más azonosítóját (például mobiltelefonszám, e-mail cím) megadni."- indokolt a jegybank.Egyúttal a közlemény azt is kiemeli, hogy az MNB és a GIRO Zrt. oldaláról az infrastruktúra teljes mértékben készen áll az éles üzemi működésre, ugyanakkorA döntést megalapozó rendeletmódosítás értelmében a 2020. március 2-i határidőre minden érintett pénzforgalmi szolgáltatónak teljes funkcionalitással készen kell állnia a szolgáltatás nyújtására - hangsúlyozza a közlemény utolsó mondata.Az azonnali fizetési rendszer nem csupán azt jelenti, hogy az átutalásaink - akár e-mail címre vagy más másodlagos azonosítókra utalva is - azonnal elérhetővé lesznek a fogadó fél számláján 0-24 órában az év minden napján, hanem hosszabb távon erre új fizetési szolgáltatások is épülhetnek. Ilyen lehet majd egy pl. QR-kódra épülő bolti fizetési rendszer, személyek közötti pénzküldési szolgáltatás, vagy éppen a fizetési kérelem tranzakciós típusra épülő új típusú szolgáltatás, mely a sárga csekkek és a készpénz új alternatívája lehet.