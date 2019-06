Most megtudhatod, hogy letiltják-e a bankszámládat a jövő héten

A Portfolio több cikket is írt az adategyeztetésről, és elsőként figyelmeztettünk arra, hogy akár a bankszámlák zárolásával is járhat az egyeztetés elmulasztása:"Az adategyeztetési kötelezettség a lakossági ügyfeleknél kizárólag azokra vonatkozik, akik 2017 júniusa nyitották az adott bankszámlát, és bankjuk még nem rendelkezik a személyazonosságukat és lakcímüket igazoló érvényes okmányaik másolatával, esetleg változás következett be személyi adataikban, vagy kiemelt közszereplőnek (illetve közeli hozzátartozójának) minősülhetnek" - írja a Bankszövetség.Kitértek arra, hogy a lakossági ügyfelek többsége azért nem kapott a bankjától külön értesítést, mert nekik nincs teendőjük, számukra a szolgáltatások zavartalanul a rendelkezésére állnak június 26-a után is.Vállalati ügyfeleknek a kötelezettség minden vállalkozásra vonatkozik, így azokra is, amelyek az elmúlt években már tettek tényleges tulajdonosi nyilatkozatot, most újabb és részletesebb adatokat kell megadniuk, valamint a tulajdonosok, vállalatirányítók esetleges kiemelt közszereplői státuszáról is nyilatkozniuk kell.A bankok honlapjai részletes információkat tartalmaznak az adategyeztetés lehetséges módjairól, csatornáiról.A biztosítók esetében a Magyar Biztosítók Szövetsége (Mabisz) tájékoztatása szerint csak egyes életbiztosítások esetében kell az adategyeztetést végrehajtani. Idetartoznak az úgynevezett befektetési egységekhez kötött (unit-linked) életbiztosítások, mivel ezekhez megtakarítások kapcsolódnak, illetve a nyugdíjbiztosítások, ha azokat 2017 júniusa előtt kötötték meg az ügyfelek.