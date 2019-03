Beperelné a Huawei az amerikai kormányt

Kanada decemberben az Egyesült Államok kérésére letartóztatta a kínai vállalat alapítójának lányát, Meng Van-csóut, aki a Huawei pénzügyi igazgatójaként tevékenykedett. Az Egyesült Államok nemzetbiztonsági kockázatnak tartja a kínai technológiai óriást, a hölgy letartóztatását az Irán ellen bevezetett amerikai szankciók megsértésével indokolták.A hölgy ügyvédei most Brit Columbia bírságán nyújtottak be a keresetet, amelyben perlik Kanadát, az ország határőrségét és rendőrségét is. Az ügyvédek szerint az a módszer, ahogy a hatóságok begyűjtötték a bizonyítékokat és az információkat Meng Van-csóuval kapcsolatban, megsértette a kanadai alkotmányos jogokat. Sérelmezik azt is, hogy a kanadai rendőrség csak három órával azt követően hajtották végre a letartóztatási parancsot, hogy a cégvezetőt törvényellenesen fogva tartották a reptéren. Sérelmezik tovább azt is, hogy Meng át kellett, hogy adja az elektronikus eszközeit, számítógépét és jelszavait, amit a hatóságok feloldottak és megnézték a rajtuk tárolt tartalmakat.A hölgyet azóta szabadon engedték, szerdán kell megjelennie Vancouver bíróságán,amikor is megállapítják a kiadatási meghallgatásának dátumát.A The New York Times információi arra készül a Huawei, hogy Kanada mellett az Egyesült Államokat is beperelné a Huawei. A texasi bíróságon nyújtanák be a keresetet az Egyesült Államok kormánya ellen, amiért az állami hivatalokban betiltották a Huawei eszközeinek használatát. A törvényhozók ugyanis úgy büntetik a vállalatot, hogy bírósági döntés nem volt róla.A Huawei nem kommentálja a híreszteléseket.

Forrás: AFP / CTV