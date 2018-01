Berobbanhat az új technológia, amely elhozhatja a Bitcoin-korszak végét

Mi is az a blokklánc

Tranzakciók : a blokklác fő felhasználási területe tranzakciók decentralizált feldolgozása. Hogy pontosan mik is ezek a tranzakciók elég nagy spektrumban szórhatnak. A legegyszerűbb esetben a tranzakciók egyszerűen pénz mozgást reprezentálnak, kicsit pontosabban egy tranzakció leírja, hogy Alice Bobnak egy bizonyos összegű valutát vagy kriptovalutát utalt át. Ezt az elvet használja például a Bitcoin vagy a Ripple protokol is. Bonyolultabb esetekbe a tranzakciók nem feltétlen pénz mozgást írnak le, hanem valamiféle vagyon vagy vagyontárgynak a mozgását illetve ennek a vagyontárgynak a tulajdonjogának az átruházását, például egy ingatlannak vagy egy szerzői jognak az adás-vételét. Ilyen jellegű rendszereket lehet könnyen megvalósítani például a Hyperledger Fabric-al. Általános esetben egy tranzakció bármi lehet, például kvázi fogadás egy jövőbeli eseményre, vagy egy számítási platformhoz hozzáférést. Általános decentralizált tranzakciós rendszerek megvalósítására szolgál például az Ethereum. Technikailag egy tranzakciót általában nyilvános kulcsú kriptográfiával valósítanak meg.

Érdekes megoldásokat hozhat a blokklánc, de jelenleg komoly hátrányai is vannak

Nakamoto konszenzus : a Nakamoto konszenzusnál a teljes hálózat direkt vagy indirekt módon kiválaszt egy csomópontot (bányász) aminek a blokkját a teljes hálózat elfogadja. PoW (Proof of Work) esetén annak a blokkját fogadja el mindenki, akinek először sikerült megoldania egy kriptográfiailag nehéz problémát. Ez pillanatnyilag az egyik legjobban működő konszenzus mechanizmus, gyakorlatilag az egyetlen ami 8 éve folyamatosan működik. A fő motivációja, hogy megakadályozza az úgynevezett Sybil támadást, mely során a hacker egy sok csomópontból álló bot hálózatot hoz létre és ezen keresztül próbálja az érvényes tranzakciókat vagy ezek sorrendjét befolyásolnia. Ez azért nem sikerülhet, mert annak az esélye, hogy valaki a következő blokkot létrehozza nem a csomópontok számától, hanem a mögötte lévő számítási kapacitástól függ. PoS (Proof of Stake) esetén egy csomópont kerül minden körben kiválasztására, aki előállítja a következő blokkot. A motiváció a helyes tranzakciós sorrend és helyes blokk előállítására egy pénzügyi deposit-ban rejlik: csak annak van esélye a következő blokknak az előállatására, aki ezt az előleget leköti. Amennyiben egy csomópont megpróbálja a hálózatot meghackelni, ez a pénzügyi előleg elveszik. Konzorcium hálózatoknál egyéb mechanizmusokat is szoktak használni ennek a kritikus csomópontnak a kiválasztására, ilyen például a PoET (Proof of Elapsed Time) mechanizmus, mely előfeltétele, hogy a kód nagy megbízhatóságú Intel hardveren fut.

A bitcoin hálózat teljes sebessége megközelítőleg 4-7 tranzakció másodpercenként, az Ethereum megközeítőleg 15 tranzakció másodpercenként, ami nagyon messze van a PayPal több százas vagy a VISA több ezres, vagy tízezres másodpercenkénti tranzakció számától. Természetesen a területen több aktív kutatási irány létezik a skálázhatóság javítására, mint például Sharding, Payment channels, lightning network..

Megvan a megoldás: hashgráf

Ilyen szempontból ha hashgráfról beszélünk, akkor egy olyan decentralizált technológiát (distributed ledger) értünk alatta, mely hasonló alapelvekre épül mint amit a legelején a blokkláncnál összefoglaltunk, azonban mind a konszenzus mechanizmus egyedi, mind pedig a tranzakciók tárolási módja.

Ahhoz, hogy jobban megértsük miről is van szó, kicsit térjünk ki arra, hogy általánosságban miből is áll össze egy blokklánc algoritmus ( itt és itt már írtunk bővebben a témáról):A konszenzus megvalósítására többféle megoldás is létezik, azonban fontos megjegyezni, hogy minden egyes megvalósítás arra szolgál, hogy a tranzakcióknak egy érvényes sorrendjét fogadja el, oly módon, hogy ebben a világon lévő minden egyes csomópont általánosan egyetért. A blokklánc alapú megoldásoknál ez gyakorlatilag egy érvényes blokkot jelent amiben a teljes hálózat egyetért. A fontosabb konszenzus mechanizmusok a következőek.A legjobban bizonyított Proof of Work energia felhasználása lassan eléri a közepesebb országokét . Akiküszöböli természetesen az energiafogyasztás problémáját, azonban még igazából nem lett kipróbálva éles körülmények között, szóval kérdéses, hogy mi fog történni, ha több milliárd dollárt tárol. Mind a Proof of Work mind a Proof of Stake erősen véletlenszerű módon működik a leghosszabb blokkláncot vagy a leghosszabb részfát figyelembe véve, melynek következménye, hogy elméletileg. Elméletileg mindig felmerülhet egy hosszabb blokk ami végülis nyerni fog a rövidebb blokkokkal szemben, még akkor is ha ennek az esélye egy bizonyos blokkszám után mikroszkópikusan kicsi (tipikusan 6 blokk után a bitcoinnál illetve 10 blokk esetén az ethereumnál). További probléma még a Proof of Worknél, hogy elég sok erőfeszítés megy kárba, ezek gyakorlatilag azok a blokkok, melyeket valaki előállít de végülis nem nyerik meg a számítási kapacitás versenyt vagyis nem lesznek beépítve a blokkláncba.Szintén probléma még, hogy a csomópont amelyik az érvényes blokkot előállítja, erősen befolyásolhatja milyen tranzakciók kerüljenek, vagy ne kerüljenek be egy érvényes blokkba. Ez problémát okozhat akár viszonylag egyszerű esetekben is: például a bitcoin esetén főleg azok a tranzakciók kerülnek be egy blokkba melyek kis méretűek és sok rajtuk a tranzakciós illeték, míg nagy méretű tranzakciók viszonylag kis értékű tranzakciós díjjal általában elég lassan mennek át a hálózaton. Ez a tranzakció szelekció azonban konkrét esetekben akár cenzúraként és működhet.Az előzőkben említett problémák kiküszöbölésére illetve javítására született meg a Hashgráf alapú megközelítés, mely alapvetően egy konszenzus mechanizmus, ahol maga a Ledger, a decentralizált adatbázis, nem egy blokklánc alapú adatstruktúrában tárolódok.A hashgráf alapvetően egy pletyka protokolon (Gossip protocol) alapul, ahol a csomópontok megosztják egymással azt az információt amit tudnak. Ez tipikusan tranzakciók halmaza, de elméletileg a protokollnál nem feltétlenül kell tranzakciókat megosztani, elvileg a jövőben bármilyen információra használható melyről egy közös decentralizált konszenzust kell elérni.Az első ábrán látható ennek az alapmechanizmusa, ahol négy egymástól független csomópontot (A,B,C,D)-t látunk, ahol a B csomópont felveszi D-vel a kapcsolatot és megosztja vele azon tranzakciókat melyet B tud. Ezt a tranzakció megosztás egy eseményben rögzítik,mely nemcsak a tranzakciókat tárolja, hanem referenciát tartalmaz a két előző csomópont állapotára is (B és D) egy kriptográfiai referencia ( az úgynevezett hash pointer segítségével).

. Gyakorlatilag minden egyes ilyen információ cserét egy eseményként (szürke kör)-ként reprezentálunk és egy adott csomópont egy adott információ csere esetén nem csak az új tranzakciókat tudja meg, hanem az összes előző információ cserét (eseményt) is. Az ábrákon a függőleges tengely az időt mutatja, ahogy az egyes kommunikációs információ cserék lezajlanak:

Természetesen minden egyes információ cserénél a tranzakciók validálva lesznek, de persze előfordulhatnak elméletileg olyan csomópontok amiket hackerek üzemeltetnek, és így hamis információkat közvetítenek. Mivel az egyes információ áramlásnál nem csak tranzakciók kerülnek átadásra hanem az egész az egész információ terjedés, így egy adott pillanatban egy adott csomópont nem csak azt látja, hogy mik az érvényes tranzakciók, hanem azt is, hogy a többi csomópont szerint mik az érvényes tranzakciók.Például a harmadik ábrán látható gráfot feltételezve, a B2 csomópont mind az A3, B3, D3 csomópontnak a kommunikációs útvonalán megtalálható így ezekben az időpontokban mind az A, B és D csomópont azt gondolta, hogy a B2 esemény és a benne lévő tranzakciók érvényesek voltak. Természetesen ebben az időpontban még nem tudta egymásról az A, B, és D csomópont, hogy a hálózat maradék része is érvényesnek gondolja a B2 eseményt és a benne lévő tranzakciókat. Azonban ha tovább haladunk a gráfon és az időben a B4 eseményhez jutunk, akkor látjuk hogy B4 eseményből mind az A3, B3 és D3 esemény is látható és azt is látjuk, hogy ezen események mindegyikéből látható a B2 esemény, vagyis gyakorlatilag olyan mintha a B4 eseményből tudnánk, hogy mind az A, mind a B, mind a D csomópont a B2 csomópontra szavazott, vagyis gyakorlatilag egy többségi szavazást kaptunk arra nézve, hogy a B2-ben lévő tranzakciók érvényesek.Természetesen a konkrét algoritmus ennél egy kicsit komplexebb, de megfelelő idő elteltével az online csomópontok tudni fogják a rendszerben lévő tranzakciók egy olyan halmazát és sorrendjét amit a többi csomópont legalább két harmada szintén érvényesnek tart (és azt is tudni fogják, hogy a többi csomópont is ugyanezt tartja érvényesnek).

Konklúzió

A megoldás elvileg gyors, egy alapkonfiguráció segítségével is elérhető 4000 tranzakció másodpercenként, melyet további trükkökkel akár több tízezerig is fel lehet skálázni.

A megoldás során nincs kiválasztott csomópont, vagy bányász aki bármilyen módon is befolyásolni tudná mely tranzakciók kerülnek be egy blokkba és melyek nem.

A megoldásnak nagyon szép matematikai háttere van, ellentétben több hasonló blokklánc megoldásnál a hashgráfnál matematikailg is bizonyított a működés.

A megoldás hatékony, kiküszöböli például a Proof of Work azon problémáját, hogy bizonyos előállított blokkok végül nem kerülnek be a blokkláncba

Az algoritmusnak egyelőre elméleti szinten létezik és kisérleti konzorcium megoldásai vannak, melyeket a Swirlds cég gyárt és az algoritmus is elég új. Habár tervbe van véve nyilvános hálózat is, ez egyenlőre még nem ment élesbe. Ahhoz hogy ténylegesen meg tudja ítélni az ember a hashgráf teljesítményét fontos, hogy nyilvános hálózat is létezzen egy ideje, konkrét alkalmazásokkal. Ellenkező esetben elképzelhető, hogy bizonyos paraméterekben vagy támadási formátumok ellen, amire esetleg senki nem gondolt eddig, a rendszer igenis alul teljesít vagy erősen támadható.

Névjegy független blockchain tanácsadó, elvégezte a Certified Bitcoin Professional, MIT Fintech, MIT Cybersecurity képzéseket, pillanatnyilag a Microsoft Azure Blockchain as a Service témakörrel kapcsolatban dolgozik projekteken Frankfurtban.

Dr. Tuan Anh Trinh, a Corvinus egyetemi docense, a Corvinus Fintech Center vezetoje, 2006 óta az MTA köztestületi tagja, a Budapesti Muszaki és Gazdaságtudományi Egyetem doktora. Szego Dániel, független blockchain tanácsadó, elvégezte a Certified Bitcoin Professional, MIT Fintech, MIT Cybersecurity képzéseket, pillanatnyilag a Microsoft Azure Blockchain as a Service témakörrel kapcsolatban dolgozik projekteken Frankfurtban.

A hashgráf algoritmus egy nagyon szép elvi konszenzus megoldást nyújt számos problémára, mellyel a blokklánc alapú konszenzusok napjainkban küzdenek:Habár a hashgráf algortimus sok helyen jobbnak tűnik mint a mostani konszenzus mechanizmusok, nehéz ezt a kérdést megválaszolni.