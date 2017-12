Bitcoinba tennéd a pénzed? Készülj fel, hogy az egészet elbukhatod

ha bitcoinba akarsz fektetni, akkor fel kell készülnöd arra, hogy akár az összes pénzt elveszted

Újabb komoly figyelmeztetést kaptak a bitcoin-befektetők, ezúttal a brit pénzügyi felügyelet vezetőjétől. Andrew Bailey szerint- nyilatkozta a BBC-nek.Bailey szerint az, hogy a kormányzatok és a jegybankok nem állnak be a világ első számú digitális pénze mögé, azzal jár, hogy nem is számít biztonságos befektetésnek bitcoinba tenni a pénzt. Bitcoint venni körülbelül annyira kockázatos, mint a szerencsejáték.A bitcoin üstökösszerű szárnyalása nem csak a befektetők érdeklődését keltette fel, de a kriptopénzek kritikusai is egyre hangosabbak lettek. Jamie Dimon, a JP Morgan vezérigazgatója például egyenesen családnak nevezi a bitcoint, és szerinte a lufi előbb-utóbb fel fog robbanni. Warren Buffett pedig azt tanácsolja a befektetőknek, hogy maradjanak távol tőle, a most látott bitcoin-rali pedig csak egy délibáb.Egy éve még csak 780 dollár volt egy bitcoin, ma reggel pedig 17 ezer dollár felett járt. Piaci kapitalizációja 291 milliárd dollár, amivel nemcsak a legnagyobb kriptopénznek számít, de az S&P 500 top 20 vállalata közé is bekerülne piaci kapitalizáció alapján.Múlt héten elindult a bitcoin futures kereskedése a CBOE-n, a CME vasárnapra tervezi a határidős bitcoin-termék kereskedésének indítását és a német tőzsde is gondolkodik, hogy követi amerikai társai példáját. A piaci szereplők szerint ez egy jelentős lépés a bitcoin legitimizációja felé.