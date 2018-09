Bréking: Elon Musknak le kell mondania a Tesla elnöki tisztségéről

Egy meggondolatlan twitterüzenet miatt van minden

Az elnöki pozíció ugrott, de továbbra is Musk a Tesla vezére

Hatalmasat buktak a befektetők

Ahogy arról csütörtökön beszámoltunk Elon Muskot, a Tesla vezérét csalással vádolta meg és beperelte az Amerikai Értékpapírpiaci és Tőzsdefelügyelet (SEC) a nyilvánosságra került bírósági dokumentumok szerint.Musk ugyanis arról írt még augusztus elején a Twitteren, hogy 420 dolláros árfolyamon kivezetné a Teslát a tőzsdéről, ráadásul állította, az ehhez szükséges finanszírozási forrás biztosított. A hírre még aznap 11 százalékot emelkedett az árfolyam, részben azért, mert a világ egyik leginkább shortolt részvényénél megijedtek azok a befektetők, akik az árfolyam esésére fogadtak.A SEC szerint viszont Musk azon állítása, hogy a szükséges finanszírozási forrás biztosított, hamis és félrevezető volt.A csütörtöki hír hatására nagyon megijedtek a befektetők, a Tesla árfolyama a pénteki kereskedés során több mint 13 százalékot zuhant, így számítani lehetett arra, hogy a vállalat menedzsmentje igyekszik minél gyorsabban rendezni a kialakult helyzetet.A mostani egyezség viszont fájdalmasra sikerült Musk szempontjából, hiszen legalább 3 évre le kell mondania az elnöki pozíciójáról, ráadásul 20 millió dolláros büntetést is fizetnie kell. Jó hír viszont a részvényesek szempontjából, hogy vezérigazgatói pozícióját megtarthatja és továbbra is irányíthatja vállalatát, amelynek szintén 20 millió dolláros büntetést kell majd fizetnie. Ráadásként pedig két független tagot is ki kell nevezni a Tesla igazgatóságába.Az egész történettel kapcsolatban fontos arról is beszélni, hogy a Tesla befektetői nagyon megégették magukat. Musk meggondolatlan twittelése előtti kereskedési napon 342 dolláron zárt a Tesla. Most pénteken a nagy zuhanás hatására viszont 264 dollár közelében fejezték be a Tesla-papírok a hetet, amely egyben azt is jelentette, hogy az augusztus 6-i záráshoz képest közel 23 százalékot veszítettek értékükből a részvények.

A történetnek itt koránt sincs vége

Musk valószínűleg már megbánta azt, hogy meggondolatlanul twitterezett, az elmúlt hetekben ugyanis a SEC mellett mások is pert indítottak ellene. Augusztus közepén Kalman Isaacs és William Chamberlain tett jogi lépéseket Musk ellen, azzal vádolva a világ egyik legismertebb vállalatvezetőjét, hogy bejelentésével szövetségi jogszabályokat szegett meg, és mesterségesen felhajtotta a Tesla árfolyamát, amivel megtizedelte a Tesla-részvényekben aktív shortosokat.A sikeres short-befektető, Andrew Left is beperelte a Teslát és vezérigazgatóját, mert szerinte Elon Musk azért találta ki a már azóta elvetett részvénykivezetési tervet, hogy "megégesse" azokat a befektetőket, akik a Tesla árfolyamának esésére fogadtak.