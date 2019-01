Brutális önjáró harci szörnyet vett Magyarország, amely 60 kilométerről szedi ki a célpontot

Panzerhaubitze 2000 (galéria, 6 kép)

Elődleges fegyverzet - 155 mm-es, Rheinmetall L/52 tarack

Torony

Lőtávolság

Méretek

(PzH 2000) a német KMW fegyvergyártó vállalat önjáró lövege, amely a cég termékinformációi szerint a konvencionális küldetések mellett az aszimmetrikus hadviselésben is bevethető, mint indirekt harcászati támogató eszköz.Többek közt a horvát, német, görög, olasz, litván, holland, katari katonaság üzemeltet Panzerhaubitze 2000-eseket, hozzájuk csatlakozik Magyarország, ha meg is érkezik a megrendelt 24 fegyverrendszer. A megrendeléstől számítva akár néhány évig is eltrathat, míg legyártják és szállítják a fegyvereket.Az önjáró löveg elsődleges fegyverzete a 155 milliméteres űrméretű, 52-es űrmérethosszú tarackágyú, a löveg lőszer-javadalmazása 60 darab 155 mm-es gránátból áll. Az L/52-es löveg csöve mintegy 8,06 méter hosszú (155mmx52). Az elsődleges fegyverzettel percenként 8-9 lövedéket lehet kilőni, a lövedékeket automatikusan tölti be a rendszer, de rendszerhiba esetén kézi betöltésre is átállítható.A torony a test hátsó részében van, 2 búvónyílással rendelkezik, bal oldalon elöl és jobb oldalon hátul. Az első búvónyíláshoz MG3-es géppuska telepíthető, és oldalanként 4 ködgránátvetővel is rendelkezik a torony.A PzH 2000 alapesetben 30 kilométeres lőtávolsággal rendelkezik, de akár 56-60 kilométeres lőtávolságra is képes rakétapóthajtású lövedékkel (a hivatalos oldalon 56 km-t írnak). Az úgynevezett MRSI (Multiple Rounds Simoultaneous Impact) rendszernk köszöhetően a Panzerhaubitze 2000 képes egymás után egyre kisebb szögben leadott lövésekkel egy időben egy célpontra egyszerre akár 5 találatot lehetbevinni (lásd gyakorlatban az alábbi videó végén). A toronyban elhelyezett radarral a kilőtt lövedékek útját lehet nyomon követni, és ez a szél irányának és erejének mérését is segíti.Az önjáró löveg 11,7 méter hosszú, 3,5 méter széles és 3,4 méter magas. Harci tömege 57 tonna a hivatalos adatok szerint , a 986 lóerős motor egy tank üzemanyaggal 420 kilométerre viszi el az 5 fős legénységet. Így működik a gyakorlatban:(Források: KMW