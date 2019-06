Brutális pénzeket keresnek az élelmes szállásadók a fesztiválozókon

Sopron és Zamárdi esetében átlagosan 20 - 25 %-kal magasabbak a szállásárak a fesztiválok idején az átlagos nyári árakhoz képest

Tavaly turisztikai rekordot döntött Magyarország. 2018-ban a kereskedelmi szálláshelyek 5,2%-kal több, összesen 12,5 millió vendéget regisztráltak, a vendégéjszakák száma 2017-hez képest pedig több mint egymillióval nőtt, így tavaly csaknem elérte a 31 milliót. 2018-ban az összes vendégéjszaka felét, 15,6 milliót, a belföldi vendégek töltötték el hazánkban, 15,3 milliót a külföldi vendégek.A KSH adatai szerint a kereskedelmi szálláshelyek közel 10 százalékkal (9,3%) nagyobb árbevételre tettek szert 2017-hez képest, amely így meghaladta az 510 milliárd forintot, ezen belül a szállásdíjbevételek pedig a 300 milliárd forintot. A két legnépszerűbb régió tavaly is a Budapest−Közép-Duna-vidék és a Balaton volt mind a külföldi, mind a belföldi turisták körében.Az előrejelzések szerint idén is folytatódik a magyar turisztikai szektor növekedése. Ennek kedvez az is, hogy Magyarország fesztivál-nagyhatalom.- mondta a Portfolio-nak, a, aki elárulta, Sopronban az apartmant és a 3 csillagos hotelt részesítik előnyben, míg Zamárdiban az apartman és a panzió a legkedveltebb szállástípus a fesztiválok idején.

Fotó: MTI / Mohai Balázs

Velence, Sopron és Zamárdi megtelt

A fesztiválokra a szállások már hónapokkal előre elkelnek, nem kirívó az sem, hogy akár fél évvel előre, vagy 1 évvel előre lefoglalják a szállásokat a fesztiválozók

A Szallas.hu előfoglalási adatai szerint Budapesten az augusztus 20-i hosszú hétvégén tapasztalható áremelkedés a szálláshelyeknél, de a Sziget idején ez nem kiugró. Szigetvári azt is elmondta, hogy a fővárosban is leginkább az apartmanok és a 3 csillagos szállodák a keresettek a szóban forgó időszakban. Az EFOTT-ra érkező fesztiválozók elenyésző része foglal csak a Szállás.hu-n, ennek pedig az az oka, hogy a legtöbb szálláshely direktben értékesíti a szálláshelyeket.A faházakat már hónapokkal ezelőtt lefoglalták, de sátorhely még van az EFOTT idejére - tudta meg a Portfolio a gárdonyi. Elmondták, ők a fesztivál idejére sem emelnek árat.már decemberben érkeztek foglalások az EFOTT idejére, és március végére - április elejére le is foglalták az összes házat. "A fesztivál idejére 15 százalékkal emeltük meg az árakat, három helyett a minimális foglalás időt öt éjszakában határoztuk meg" - mondták a lapunknak.Aki még csak most kapott észbe és most szeretne szobát foglalni Zamárdiba vagy Sopronra a Balaton Sound, illetve a VOLT idejére, az már elkésett.- mondta Szigetvári József. Anyagilag is jobban jár, aki a kiszemelt fesztivál előtt fél évvel lefoglalja az áhított szállást, hiszen a legtöbb szálláshely a fesztiválok idején rendszerint árat emel. A Booking.com-on is hiába keresünk szobát június 26-a és június 30-a között, a VOLT idejére: a szálláshelyek 95 százaléka elkelt.

Fotó: MTI / Mohai Balázs

Valóban vannak még helyek, de ez annak tudható be, hogy Siófokon vagyunk. Illetve fontos szempont, hogy szabad házaink szinte már nincsenek, csak parcelláink és sátorhelyeink

Zamárdi is megtelt a Balaton Sound idejére, a szálláshelyek 94 százalékát lefoglalták, ami maradt, az pedig az átlaghoz képest jóval drágább: találtunk szobát 175 ezer forintért a 4 estére, és még ez volt a Booking.com-on a legolcsóbb opció. A szomszédos településen, Siófokon viszont még akad szabad hely kempingben és apartmanban egyaránt.- írta megkeresésünkre az. Ők egyébként a fesztivál idejére nem emeltek az árakon., azelmondta, van egy másik kempingük is, Zamárdiban a Mirabella Camping, ott már 2-3 hónapja nincsen szabad helyük a Balaton Sound idejére, minden házuk és parcellájuk foglalt.Július 9-e és 15-e között Velencén sem lesz könnyű szobát találni: a szálláskereső oldal szerint ugyanis már a szállások 96 százaléka elkelt. A közeli Gárdonyban sem jobb a helyzet, ott a szálláshelyek 93 százalékát foglalták már le.