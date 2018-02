Bukhattak a rezsicsökkentésen a magyar fogyasztók

2013-ban és 2014-ben, a rezsicsökkentéskor köbméterenként 6,5 forinttal mérsékelték a földgáz árát, miközben a gázbeszerzési átlagár köbméterenként 14,32 forinttal csökkent; ebben a két évben egy átlagos család zsebéből 11 300 forintot vettek ki - mondta Tóth Bertalan. 2014-ben kezdett el zuhanni az olajár és a tőzsdei gázár, így 2016-ban már 22 140 forinttal fizettek többet a magyar családok az indokoltnál - magyarázta a politikus, aki szerint 2013 és 2017 között így egy átlagos magyar háztartás csak a gázszámláin hetvenezer forinttal fizetett többet annál, mint optimális esetben kellett volna.A napokban kapott nagyobb nyilvánosságot, hogy az E.On öt százalékkal olcsóbban kínálja a gázt a lakossági fogyasztók egy körének, mint az állami NKM Földgázszolgáltató. Az E.On évente legalább 13 ezer forinttal, azaz havonta több mint ezer forinttal alacsonyabb számlát ígér, mint amennyit az állami NKM Földgázszolgáltató Zrt.-nél kell fizetni. Jelenleg 5 százalékos diszkont érhető el nála. A társaság Világgazdaság által ismertetett magyarázata szerint azért tudja olcsóbban adni a gázt, mert - mint versenypiaci kereskedő - nem hatóságilag szabályozott forrásból és árakon, hanem a szabadpiacon vásárolja a szénhidrogént.A hírre reagálva Németh Szilárd, a Fidesz alelnöke arra hívta fel kedden az E.On energiaszolgáltatót, hogy ne avatkozzon be az áprilisi országgyűlési választásba. A politikus emellett azt kérte, az emberek ne hagyják becsapni magukat. Megjegyezte: aki elfogadja az E.ON ajánlatát, az "kimegy a szabadpiacra" két évre. Úgy vélte, az energiaszolgáltató ajánlatával egyértelműen a politikai adok-kapokba száll be, Brüsszel oldalán. Mint mondta, az Európai Unió meg kívánja szüntetni minden tagállamban a védett piacot, a teljes liberalizáció érdekében.Sajnálatosnak tartjuk, hogy az E.ON 2017 októberében nyilvánosságra hozott, versenypiaci üzleti ajánlata a nagy gázfogyasztású ügyfélcsoport számára jelentősen félreértelmezett formában jelent meg - közölte az E.On a fentiekre válaszul. A társaság szerint az ajánlat olyan ügyfeleknek szól, akik a kisvállalkozásokhoz hasonló fogyasztással rendelkeznek. Hasonló kedvező versenypiaci ajánlattal más piaci szereplők is jelentkeztek az elmúlt években - tették hozzá.A jelenséggel korábban a Portfolio is foglalkozott , a most megjelentek alátámasztani tűnnek korábbi következtetéseinket.