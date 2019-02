Cáfol a Suzuki: nem vezetik be a rabszolgatörvényt!

Stabil létszámú munkaerő-állománnyal zajlik a termelés, így biztosított a 140-nél is több országban a hazai és európai piacokról érkező megrendelések kiszolgálása - közölte a vállalat."A jelenlegi rendelésállomány alapján a már évek óta érvényben lévő 250 órás éves túlórakeretet sem használjuk ki" - emelte ki válaszában a Suzuki.A Portfolio azt követően kereste meg a vállalatot, hogy ellenzéki képviselők elindultak az esztergomi Suzuki-gyárhoz, mert állításuk szerint a cég a 400 túlóra bevezetését tervezi. Ezt a Suzuki most lapunk kérdésére határozottan cáfolta.Az ellenzék a Suzuki azon lépése miatt is tiltakozik, hogy a cégnél megalakuló szakszervezet titkárát azonnal elbocsátották.A Magyar Suzuki Zrt. az kinevezett szakszervezeti vezető múlt heti kirúgására reagálva korábban azt hangsúlyozta, hogy a munkavállalók és a munkáltató közti egyeztetéshez az üzemi tanács megfelelő fórum.