A BMW teljesen új stratégiával állhat elő az elektromos autózásban

A lap Harald Krügert, a BMW vezérigazgatóját idézve arról is beszámolt, hogy az elektromos autók értékesítési volumenében évente 30 százalékos növekedést tervez elérni az autógyár. A BMW szóvivője hírügynökségi megkeresésre nem kommentálta a lap beszámolóját.A FAZ jelentése szerint jelenleg kilenc hibrid és elektromos autómodell kapható a konszern választékában. A tervek szerint 2021-re számuk 15-re bővül, ebből öt lesz teljesen elektromos.Korábban írtunk arról, hogy a már kapható BMW i3-as mellett egy új, tisztán elektromos meghajtású modell, az iX3 piacra dobását ígérték a németek. Az autó Kínában készülhet majd és onnan szállíthatják a világ más országaiba. 2021-ben pedig megkezdődhet az i4 gyártása Münchenben, majd még ugyanebben az évben debütálhat a BMW tisztán elektromos meghajtású SUV-je, az iNEXT.A tervek megvalósítása szempontjából fontos részlet az is, hogy a jövőben minden európai BMW-gyár, köztük a debreceni is, alkalmas lesz arra, hogy azonos gyártósoron készíthessék a németek a belsőégésű motorral szerelt, a hibrid és a tisztán elektromos járműveiket.És nem szabad megfeledkezni a BMW csoporthoz tartozó Mini márkáról sem, amelynek első tisztán elektromos meghajtású modelljét, a BMW i3 módosított hajtásláncával szerelt Mini E-t, 2019-ben kezdhetik el értékesíteni.