A hét ábrája: ennyit keres egy autón a Volkswagen, az Audi, a BMW és a Mercedes

csoport nagyon erős évet zárt tavaly, több autót értékesítettek globálisan, mint előtte bármikor és ismét bezsebelték a világ legnagyobb autógyártójának járó címet. A cégcsoport zászlóshajója, a Volkswagen ugyan kevesebb autót adott el, mint egy évvel korábban, de így is sikerült 3,3 milliárd euró üzemi eredményt realizálniuk, amely 4,1 százalékos üzemi marzsot jelentett 2017-ben. Ez az érték sokkal magasabb volt az egy évvel korábbi 1,6 százalékos üzemi marzsnál és a menedzsment által várt 2,5-3,5 százalékos szintnél. A profitábilisabb működésben olyan tényezők játszottak fontos szerepet, mint a modell-mix pozitív irányú eltolódása - jól fogytak a drágábban értékesíthető SUV modellek -, a gyártási költségek csökkentése, a Volkswagen által fejlesztett és használt gyártóplatform jobb kihasználtsága és a szakszervezetekkel kötött megállapodás pozitív hatása.A Volkswagen-csoport profitabilitása szempontjából nagyon fontos azszereplése, a vállalat üzemi eredménye közel 5,1 milliárd euró volt 2017-ben, amelynek köszönhetően 8,4 százalékos üzemi marzsot ért el.nagyon jól teljesít az utóbbi időben, a cég üzemi eredménye meghaladta az 1,6 milliárd eurót 2017-ben, amely közel 35 százalékos növekedést jelentett az előző évhez képest. Ezt döntően két dolognak köszönhette a vállalat: nagyon bejött az SUV-stratégiája és sikerült visszafogni a költségeit.A Volkswagen-csoport amárkán nem kereste rommá magát, a vállalat 191 millió eurós üzemi eredményt ért el, amely 1,9 százalékos üzemi marzsot eredményezett 2017-ben.Azt viszont mindenképpen hozzá kell tenni, hogy ezzel az eredménnyel is történetének legprofitábilisabb évét zárta a Seat.közel 11 ezer autót értékesített tavaly, amelyeken közel 55 millió euró üzemi eredményt realizált, így az üzemi marzsa 3 százalékra zsugorodott az egy évvel korábbi 5,5 százalékos szintről.A Volkswagen-csoportnak a legprofitábilisabb, míg az iparágnak az egyik legprofitábilisabb márkája a, amely fennállása legerősebb évét zárta 2017-ben. A luxusautó-gyártó az értékesítés, az árbevétel és az üzemi eredmény tekintetében is új rekordot ért el tavaly. A Porsche üzemi eredménye 4 milliárd euró volt, míg üzemi marzsa 18,5 százalék.is rekord évet zárt tavaly, közel 2,4 millió Mercedest és Smartot adtak el globálisan, amely 8 százalékkal haladta meg az egy évvel korábbi eladásokat. Ezzel párhuzamosan az autógyártó szegmens árbevétele 7 százalékkal, míg üzemi eredménye 13 százalékkal növekedett 2017-ben év/év alapon. A Mercedes így 9,2 milliárd eurós üzemi eredményt ért el, amely 9,7 százalékos üzemi marzsot jelentett tavaly.is jobban teljesített tavaly, mint története során bármikor, a németek több mint 2,46 millió darab BMW-t, MINI-t és Rolls-Royce-t adtak el globálisan. Az autógyártó divízió árbevétele 2,5 százalékkal, míg üzemi eredménye 2,2 százalékkal növekedett 2017-ben év/év alapon. Utóbbi növekedésében a nagyobb értékesítési darabszám mellett az játszotta a meghatározó szerepet, hogy a német prémiumautó-gyártónak pont azok a modelljei - 5-ös sorozat, 7-es sorozat, X5-ös sorozat - népszerűek a vásárlók körében, amelyeken nagyobb profitot tud realizálni. A BMW így 7,86 milliárd eurós üzemi eredményt ért el, amely 8,9 százalékos üzemi marzsot jelentett tavaly.szintén rekord évet tudhat maga mögött: a francia autógyártó az értékesítés, az árbevétel és az üzemi eredmény tekintetében is új csúcsot állított be tavaly. A vállalatcsoport autógyártó üzletágának üzemi eredménye megközelítette a 3 milliárd eurót, amely 7,3 százalékos üzemi marzsot jelentett 2017-ben. Ez döntően annak volt köszönhető, hogy a nagyobb értékesítési darabszám és korábbi költségcsökkentések ellensúlyozni tudták a nyersanyagárak emelkedését és a negatív devizahatást.is erős évet zárt: az értékesítés, az árbevétel és az üzemi eredmény tekintetében is felülmúlta a 2016-os évet tavaly. Globálisan 3,76 millió autót értékesített a cégcsoport, így az autógyártó üzletág árbevétele meghaladta az 53,5 milliárd eurót, amely közel 10 százalékos növekedést jelentett 2016-hoz képest. A Renault 2,75 milliárd eurós üzemi eredménnyel zárta az évet, amely 5,1 százalékos üzemi marzsot eredményezett.

