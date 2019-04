A Mercedes nagyon jó hírrel szolgált Magyarországnak!

Ez pedig jó hír Magyarországnak, hiszen hazánk kiemelt szerepet tölt be a Mercedes kompakt modelljeinek gyártásában.

A Daimler pénteken közzétette első negyedéves beszámolóját, amelyből többek között az is kiderült, hogy 555 ezer személyautót értékesítettek globálisan a németek az év első három hónapjában, amely 7 százalékos csökkenést jelentett 2018 azonos időszakához képest. A beszámolóból az is kiderült, hogy a németek autóeladásai az összes meghatározó kategóriában csökkentek, egyetlen kivétellel: a kompakt autók értékesítése 11 százalékkal növekedett 2019 első negyedévében. Látható, hogy döntően a kedvezőbb áruknak, valamint a folyamatosan megújuló modellpalettának köszönhetően a globális autópiac lassulása ellenére a kompakt kategória modelljei még mindig rendkívül népszerűek a Mercedes vásárlóinak körében.

Fontos szerepet szánnak a kompaktoknak

Az új Mercedes-Benz CLA Coupé (galéria, 4 kép)

Már bőven túl vagyunk az 1 milliós gyártáson

Ezt a pozíciót erősítette a Daimler AG menedzsmentjének korábbi döntése is, hogy Kecskemét egyike lesz annak az öt helyszínnek a világon, ahol az új A-osztályt gyártják majd 2018-tól. Februárban pedig arról számolhattunk be, hogy a kecskeméti Mercedes-gyár marad a CLA bölcsője. A 2013-ban piacra dobott CLA Coupé sikere után ugyanis a kompaktautó-modell második generációjának gyártása vette kezdetét, elődjéhez hasonlóan kizárólagosan Kecskeméten.Ezzel a Mercedes-Benz zökkenőmentesen folytatta azt a tavaly elkezdett sorozatot, amelynek során 2018-ban rekordidő alatt az új kompaktautó-család négy új modellje gördült le három kontinens öt gyártási helyszínén a gyártószalagokról: az A-osztály Rastattban, Kecskeméten és Uusikaupunkiban (Finnországban), az A-osztály limuzinja Aguascalientes-ben (Mexikó), az A-osztály hosszított verziója Pekingben (Kínában), és az új B-osztály Rastattban.A Daimler ráadásul nagyon fontos szerepet szán a kompakt modelleknek a jövőben is, a prémiumautó-gyártó menedzsmentje úgy számol, hogy 2019-ben a nehéz működési környezet ellenére tovább növekedhetnek majd az eladásai globálisan. Ebben pedig nagy szerepe lehet a kompakt modellek növekvő eladásainak.Tavaly több mint 190 ezer darab Mercedes készült Kecskeméten, amely kicsivel alulmúlta a 2017-es évet, amikor több mint 198 ezer autót gyártottak a hazai üzemben. A korábban ismertetett gyártási számok alapján egyrészt elmondhattuk, hogy a termelés 2012-es beindulása óta már több mint 1,06 millió darab autó készült a magyar üzemben. Másrészt, hogy nincsen semmi meglepetés abban, hogy a gyártás 190 ezer darab felett stabilizálódott. Az elmúlt években ugyanis minden tartalékot kipréseltek az üzemből, amelynek gyártási kapacitás - ez névleges érték, ezért lehetett korábban optimalizálással, újabb műszak bevezetésével tovább növelni - 150 ezer darab volt korábban.