A Seat is beáll a sorba: látványos változás jön a modellkínálatában

A tavalyi év rekorderedményeket hozott a Seat számára, ez döntően annak volt köszönhető, hogy a 2016-ban elindított SUV offenzíva sikere felülmúlta a várakozásokat

Ahogy arról korábban már beszámoltunk , a dízelbotrány okozta renomévesztés, az egyre szigorodó környezetvédelmi előírások, a valós vezetési körülményekhez egyre közelebb álló károsanyag-kibocsátási tesztek, a fogyasztói, politikai elvárások és az egyre erősebb verseny egyaránt arra kényszeríti a Volkswagen vezetését, hogy gyökeres változtatásokat hajtson végre a cégcsoport működésében.A német autógyártónál éppen ezért totális átalakítást hirdettek, amelynek középpontjába az elektromos- és önvezető autózás, valamint a mobilitáshoz kapcsolódó szolgáltatások és a digitalizáció került.Ezeknek a törekvéseknek megfelelően a Seatnak is új szerep jut a következő időszakban a Volkswagen konszernen belül, a spanyol cég által fejlesztett elektromos platformokra más márkák is építkeznek majd, mondták el a cég éves konferenciáján.- értékelt Luca de Meo elnök.A seat 2018-ban 294 millió euró adózás utáni nyereséget ért el, ez 4,6 százalékos növekedést jelentett 2017-hez képest. Az üzemi eredmény 93,2 százalékkal 223 millió euróra nőtt. A forgalom szintén 4,6 százalékkal növekedve 9,9 milliárd euró volt. A márka 2018-ban 517 600 darab járművet adott el, 10,5 százalékkal többet, mint az előző évben.A cég fő gyártóhelye Spanyolország, martorelli gyárában 2018-ban 474 ezer autó készült. Gyártanak Seatot Csehországban, Németországban, Portugáliában és Szlovákiában is. A SEAT 2018-ban termékei 80 százalékát exportálta. A márka a világ több mint 80 országában van jelen, főleg európai országokban sikeres. A következő időszakban elsősorban Észak-Amerikában, Latin-Amerikában és Kínában terveznek növekedést.