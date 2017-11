A Tesla új járművétől eldobod az agyad!

A Model 3 miatt csúszott a Tesla kamionja

Elérkezett az idő, hogy mindenki eldobja az agyát

Elon Musk, a Tesla vezére tavaly júliusban fedte fel mestertervét , amely négy alappillérből épül fel, ezek közül az egyik legfontosabb irány, hogy mindenki számára elérhetővé váljon a tisztán elektromos meghajtáson alapuló közlekedés. Musk már akkor világossá tette, a szedán és az SUV szegmens meghódítása csak a kezdet, a tömegpiacra szánt Model 3 bevezetése után kompakt városi terepjárót és pickup-ot is gyártani fognak. Ezeket pedig a nagyobb járművek követik majd, jönnek az elektromos buszok és a teherautók.Musk a mestertervének bemutatásakor jelezte, utóbbi járműveknél a fejlesztések korai szakaszban vannak, bővebb információkat pedig egy év múlva közölhet a vállalat. A szűkösnek tűnő határidő gyorsan elérkezett, de igazán nem lettünk okosabbak, csupán információmorzsák kerültek ki a vállalat kamionjával kapcsolatban, amelynek bemutatóját több alkalommal is el kellett halasztani.A késlekedés egyébként döntően a Model 3 számlájára volt írható, amelynek gyártását nem tudták a kellő mértékben felfuttatni, mivel a vállalatnak gondjai akadtak a járműben használt akkumulátorok összeszerelésének automatizálásával . A probléma megoldása viszont létkérdés a vállalat szempontjából, így minden erejével erre koncentrált a menedzsment. Ennek viszont az lett a következménye, hogy több fontos projekt, köztük a Tesla kamionjának bemutatója is háttérbe szorult.A csúszások ellenére mindenki biztos lehetett abban, hogy a Teslánál nagyon is komolyan gondolják az elektromos kamion fejlesztését és érdemi munka folyik a háttérben. A Tesla Semi projekt megvalósításával ugyanis azt a Jerome Guillent bízták meg, aki korábban a Daimlernél sikeresen részt vett a Cascadia kamionprogram fejlesztésében, míg a Teslánál a Model S programigazgatójaként bizonyított.A sokak által várt bemutató el is érkezett, amelynek pontos idejét Musk a tőle megszokott módon a Twitteren tudatott a világgal, visszafogottnak egyáltalán nem mondható kijelentés kíséretében. A Tesla vezére ugyanis annak érdekében, hogy ismét magára irányítsa a világ figyelmét megígérte, hogy magyar idő szerint péntek reggel 5 órakor kezdetét veszi a show, amelynek a végére mindenki el fogja dobni az agyát a Tesla kamionjától.

A nagy showt már ellopták, de mitől is dobhatná el az agyát mindenki?

Az igazsághoz hozzá tartozik, hogy Musk nagyon szerette volna, hogyha mindenkinél korábban mutatnak be egy nagyobb távokon is használható elektromos kamiont, de ez nem sikerült. A Cummins és a Daimler is ellopta a showt a Tesla elől, ugyanis korábban sikerült saját, tisztán elektromos meghajtású kamionjuk prototípusával előrukkolniuk, ahogy az Orange EV és a BYD is futtatja már saját járművét.Musk ugyanakkor nem kisebb dolgot ígért, mint azt, hogy egy olyan elektromos kamiont mutat majd be, amelytől mindenki eldobja az agyát. Az electrek.co csinált is egy listát arra vonatkozóan, hogy szerintük milyen bejelentésekkel lehetne elérni ezt a hatását.A Tesla előzetes jelentései alapján a kamion akkumulátora 320 - 480 kilométer megtételére lesz képes egyetlen töltéssel, és afelől sem lehetnek kétségeink, hogy a kamionban annyi energiahatékonyságot növelő elem lesz, amennyit csak bele tudnak pakolni. Musk elszólásai alapján az is szinte biztos, hogy a kamionban nem egy, hanem több, a Model 3-ban is használt elektromotor dolgozik majd. Az viszont érdekes lesz, hogy ezek segítségével mennyi idő tud majd a cég kamionja 0-ról 100 km/h-ra felgyorsulni. Amerikában a százas "sprintre" a legtöbb dízel kamion képes 1 perc alatt, a Tesla járműve viszont a várakozások szerint 20 másodperc alatt is elérheti majd a százas tempót, üres állapotban.

Forrás: Tesla.com

Biztosra vehetjük azt is, hogy a Tesla kamionja drágább lesz a dízelmotorral szerelt társaihoz képest Amerikában. A helyi besorolás szerint egy "Class 8", vagyis 15 tonnánál nagyobb (amilyen a Tesláé is lesz) össztömegű tehergépjármű átlagára 120 ezer dollár (nagyjából 31,8 millió forint) környékén mozog. A Tesla-kamion ára viszont meghaladhatja a 250 ezer dollárt (durván 66,2 millió forint) is, döntően azért, mert a várakozások szerint egy 400-600 kWh-s akkumulátor kerülhet bele, amelynek az ára önmagában 100 ezer dollár közelében mozoghat.A vételár mellett ugyanakkor nagyon fontos a fuvarozók számára az is, hogy milyen költségek mellett üzemeltethetik majd a jövőben a Tesla kamionját, ez az a terület, ahol igazán nagyot guríthatnak Elon Muskék. Egy dízel kamion üzemeltetési költsége egy mérföldre (durván 1,61 kilométer) vetítve nagyjából 1 dollár (durván 265 forint) Amerikában, a várakozások szerint viszont a Tesla járművénél ez az érték 0,4-0,6 dollár között alakulhat. Ahhoz, hogy igazán nagy pozitív meglepetést okozzanak, 0,5 dollár alatti üzemeltetési költséget kell bejelentenie Musknak.A sofőrök munkabérköltsége is meghatározó költségelem a fuvarozásban. Amerikában a sofőrök bérköltsége durván 0,35 és 0,4 dollár között mozog egy mérföldre vetítve, így további jelentős megtakarítást eredményezhetne az iparági szereplők számára, ha a Tesla kamionját már önvezető funkcióval gyártanák. Egy ilyen ígéret, illetve ennek tényleges megvalósítása, teljesen felforgatná a piacot.Nem lehetetlen az sem, hogy a Tesla kamionja könnyebb legyen a ma használt dízel kamionoknál. Utóbbiak durván 7300 - 7700 kilogrammot nyomnak, amelynek mintegy negyedét, ötödét a hajtáslánc elemei adják. Abban az esetben viszont, hogyha a Tesla kamionja könnyebb lesz, akkor a szállítható áru tömege növekedhet, egész egyszerűen azért, mert ezeknek a teherjárműveknek az össztömege 80 ezer fontban (durván 36,3 tonna) korlátozva van.Egy olyan üzletben, ahol tényleg minden másodpercnek jelentősége van, természetesen az is nagyon fontos lesz, hogy a vállalat kamionjait milyen gyorsan lehet majd feltölteni, illetve készül-e a Tesla olyan nagy teljesítményű töltőoszloppal, vagy más megoldással, amelyekkel lerövidülhet az akkumulátorok töltése.A kamionok esetében nagyon fontos az is, hogy milyen garanciát ad a gyártó hozzájuk. Amerikában nagy általánosságban elmondható, hogy a hajtáslánc fő komponenseire 300 ezer mérföldes, vagy annál kevesebb garanciát adnak. Könnyen lehet viszont, hogy Musk ennél sok gálánsabb ígéretet tesz, az elektromotor esetében akár 1 millió mérföldes garancia sem zárható ki. Itt viszont fontos megjegyezni, hogy a garancia mellett a kiterjedt szervizhálózat is elengedhetetlen ahhoz, hogy a Tesla labdába rúghasson, ezért nagyon fontos lesz, hogy ezzel kapcsolatban mit mond majd a cég vezére.