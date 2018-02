Bréking: nagyot nyert Magyarország - Egy új Mercedes gyártása indul Kecskeméten

Idén megkezdődik az új A-osztály gyártása Kecskeméten

A korábbi találgatások ugyanis helyesnek bizonyultak, azt követően, hogy Dieter Zetsche, a Daimler vezére megtartotta az új generációs A-osztály világpremierjét Amszterdamban, a vállalat által kiadott anyagból világosan kiderült, hogy Kecskemét egyike lesz annak az öt helyszínnek a világon, ahol ezt a kompakt modellt 2018-tól gyártják majd.

A Daimler menedzsmentje pedig úgy döntött, hogy a B-osztályt veszi majd ki a gyártásából, vagyis ennek a modellnek az előállítása szűnik meg Kecskeméten.

2016 júliusában robbant a hír, hogy a Daimler igazgatótanácsa úgy döntött, a kecskeméti Mercedes-gyár fejlesztésére és bővítésére szánt 185 milliárd forintot további 315 milliárd forinttal toldja meg, amelyből egy komplett új üzemet építenek fel a már meglévő mellé 2020 végéig. A menedzsment egyúttal jelezte, a beruházásnak köszönhetően a kecskeméti telephely gyártókapacitása további 150 ezer autóval bővül majd és 2500 új munkahelyet hoznak létre. A németek most újabb tanújelét adták annak, hogy mennyire elkötelezettek Magyarország mellett.Ennek a bejelentésnek köszönhetően túlzás nélkül mondhatjuk, hogy Magyarország a Mercedes kompakt modelljeinek egyik fellegvára marad, a szegmens képviselői közül ugyanis készülnek már nálunk B-osztályos Mercedesek (2012 márciusától), valamint CLA (2013 májusától) és a CLA Shooting Brake (2015 januárjától) modellek.A történetben viszont van egy nagy csavar, a helyszínen ugyanis sikerült beszélnünk Peter Zischkával, a Daimler kompakt autóinak gyártásáért felelős menedzserével, aki teljesen exkluzív információkat osztott meg velünk azzal kapcsolatban, hogy hogyan is fog alakulni a termelés a kecskeméti üzemben. Az A-osztály megjelenik majd a gyártószalagon 2018-ban. Annak hatására viszont, hogy a kecskeméti üzemet már eddig is csúcsra járatták, az egyik modell gyártását be kell szüntetnie a Mercedesnek nálunk. Egyrészt azért, hogy helyet csináljanak az új generáció kompakt modellnek, másrészt pedig azért, hogy így biztosítsák a maximális kapacitáskihasználtságot.

Dieter Zetsche, a Daimler vezére az új Mercedes-Benz A-osztály bemutatóján

Nagy szerencséje van Magyarországnak

Ezek alapján bátran kijelenthetjük, szerencséje van Magyarországnak, hiszen olyan modellek gyártását erősítik nálunk a németek, amelyekre láthatóan nagy kereslet van a világban.

A kompakt szegmens modelljei rendkívül népszerűek a Mercedes vásárlóinak körében, súlyuk évről évre nő az autógyártó összértékesítésén belül, így érdemben hozzájárultak ahhoz is, hogy a németek megvédték a világ elsőszámú luxusautó-gyártójának járó címüket. Tavaly összesen 2,37 millió autót értékesítettek globálisan, amelyből mintegy 620 ezer darab volt kompakt személyautó, így az A- és B-osztály, a hivatalosan szintén ebbe a szegmensbe sorolt CLA és CLA Shooting Brake modellek, valamint a hivatalosan az SUV-szegmensbe sorolt GLA modell az összértékesítésen belül több mint 26 százalékos részarányt képviselt. A Daimler egyébként egy nagyon érdekes adatot is megosztott azzal kapcsolatban, hogy a kompaktjai mennyire sikeresek voltak az elmúlt évtizedekben, összesen 5 555 555 darab fogyott belőlük azóta, hogy az A-osztály gyártásával megjelent ebben a szegmensben is a Mercedes 1997-ben.És ehhez azt is hozzá kell tennünk, hogy nagyon jól járhatunk az új generációs A-osztállyal, hiszen az értékesítési statisztikákból az is kiderült, hogy a már piacon lévő A- és B-osztály eladásai az elmúlt években gyakorlatilag stagnáltak, a kompaktok között a növekedés motorja az SUV-szegmensbe sorolt GLA volt elsősorban.

Mindezeket figyelembe véve elmondhatjuk, hogy egy egyre kevésbé keresett modell gyártása szűnik meg a kecskeméti üzemben és helyét egy várhatóan sikeres modell veszi át, amely érdemben hozzájárulhat ahhoz, hogy a jövőben is maximális kapacitáskihasználtság mellett pörögjön a termelés.

A mind külsejében, mind pedig belső kialakításában megújult A-osztály viszont nagyon magasra teszi a lécet kategóriájában, hogy mást ne említsünk, a Mercedes mérnökei rengeteg biztonsági és vezető támogató megoldást pakoltak át a csúcskategóriát képviselő S-osztályból ebbe a kompakt modellbe, így nem nehéz elképzelni, hogy komoly sikereket arat végül a vásárlók körében. Persze ehhez szükség lesz arra is, hogy a Mercedes szakemberei jól lőjék be a modell árat, azt, hogy mennyibe kerülnek majd az A-osztály egyes variációi, márciusban teszik közzé.Bár hivatalos statisztikák még nincsenek, saját becslésünk szerint a fentebb említett 620 ezer kompakt Mercedesből durván 190 ezer jármű készülhetett Kecskeméten. A Mercedes magyarországi menedzsmentje ugyanis azt már tavaly májusban elárulta, hogy 2017-re teljesen megteltek az előrendelési könyveik, több autót viszont aligha tudtak kipréselni a gyárból, mint 2016-ban, hiszen már akkor is csúcsra járatták a termelést. Ez a helyzet viszont az új gyár beindításával jelentősen változik 2020 után, hiszen az új üzem évi 150 ezer autó legyártására lesz képes, így a kecskeméti gyárak összkapacitása elérheti a 340 ezer autót éves szinten.

Nem véletlenül esett ránk a választás - Jók voltak a lapjaink

Ahogy arról



A Daimler 2008-ban 441 hektáros területet vásárolt meg Magyarországon, amiből akkor 160 hektár került felhasználásra. Az itt felépített gyártóüzemről úgy gondolták, hogy 150 ezer autó legyártására lesz alkalmas (később aztán kiderült, hogy a maximális kapacitás a harmadik műszak bevezetésével, a szokásos leállások elhagyásával, a gyártási és logisztikai folyamatok optimalizálásával 190 ezer autó közelébe tornázható). Természetesen a Daimler szerette volna kihasználni a rendelkezésre álló maradék területet is, mégpedig úgy, hogy egy újabb gyár felépítésével (vagy a jelenlegi kibővítésével) a gyártókapacitást 300 ezer jármű/évre növeli. A 2008-ban kirobbant válság és az európai autópiac mélyrepülése viszont sokáig meghiúsította a terveiket.



Látható, hogy rengeteg szabad (beépítésre váró) terület "hevert" kihasználatlanul, ráadásul a terület már közművesítve volt és az összes hatósági engedélyt is megszerezte korábban a vállalat, tehát bármikor kezdődhetett a bővítés (technikai akadálya nem volt).



A kormány a Modern Városok Program keretében 100 milliárd forint nagyságrendű fejlesztést ígért Kecskemétnek még 2016 februárjában. Ez pedig fontos tárgyalási alap lehetett azokon az egyeztetéseken, amelyek ekkor már javában folytak a háttérben a magyar kormány és a Daimler AG menedzsmentje között. Egy autógyártó számára ugyanis kiemelten fontos a gyártóbázisuk közelében megtalálható: (1) Infrastruktúra, illetve (2) annak a városnak a színvonala, élhetősége, amelynek közelében az adott gyár működik. Utóbbi különösen azért fontos, mert egyre kevesebb az elérhető szabad munkaerő az iparban, járműiparban a régiónkban. A munkaerő bevonzása szempontjából pedig nagyon nem mindegy, hogy az adott gyár mennyire élhető, mennyire vonzó város mellett található.



És természetesen, ami a legfontosabb, nagyon jól teljesített a magyarországi operáció az elmúlt években, amely meggyőzte a Daimler menedzsmentjét arról, hogy érdemes további beruházásokat végrehajtania Kecskeméten. Ehhez persze az is kellett, hogy pont azokat a modelleket gyártsák idehaza, amelyek iránt nagyon nagy volt a kereslet világszerte. A gyártás felpörgetésével párhuzamosan emelkedett a vállalat árbevétele, amely 2016-ban 3,4 milliárd euró felett tetőzött, míg az üzemi-és adózott eredmény rendre 80 és 65 millió euró közelében alakult az utóbbi években.

Elektromos Mercedesekről egyelőre csak álmodhatunk

Az új A-osztály többféle erőforrással is elérhető lesz, első körben 1.4 literes (120 kW, 250 Nm) és 2.0 literes (165 kW, 350 Nm) benzinmotorral, valamint 1.5 literes (85 kW, 260 Nm) dízelmotorral árulják majd az új kompakt modellt a németek. Ebből az is következik, hogy továbbra sem készülnek majd alternatív meghajtású járművek a magyar üzemben.

Természetesen szerettünk volna annak is utána járni, hogy mikor következhet be változás ezen a fronton, már csak azért is, mert a Mercedes néhány napja közzétett egy nagyon érdekes térképet az oldalán, ahol azokat az országokat tüntették fel, ahol elektromos autókat, vagy akkumulátorokat gyártanak majd a jövőben. Ezen a térképen viszont a magyarországi gyár nem került kiemelésre.

Ez magyarul annyit jelent, hogy az új üzemben, ahol 2020-ban már elindul a termelés, lehetőség lesz akár hibrid, vagy tisztán elektromos modellek gyártására is.

Nagy titkot ezen a területen nem árult el a Daimler felsővezetője, annyit azért sikerült megtudnunk Zischkától, hogy konkrét döntés még nincs arra vonatkozóan, hogy mikor és melyik elektromos modell készülhet nálunk a jövőben. Illetve megerősítésre került, hogy Kecskeméten hamarosan egy olyan csúcstechnológiával rendelkező hatékony gyártási egység létesül, ahol a rugalmas termelési rendszerben különböző jármű-architektúrájú és meghajtású modellek gurulnak majd le a szalagról.Ami viszont nagyon érdekes és új információ volt a már meglévő kecskeméti üzemmel kapcsolatban, hogy szükség esetén újabb beruházásokkal át lehet állítani elektromos autók gyártására is a jövőben.