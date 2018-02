Bréking: száműzik a dízelautókat a német nagyvárosokból

Fontos hangsúlyozni, hogy a bíróság által hozott ítéletnek nem csak negatív hatásai lehetnek, ugyanis felgyorsíthatja azt az átmeneti időszakot, amely során a kizárólag belsőégésű motorral szerelt járművek kiszorulnak a közutakról és helyüket az alternatív meghajtású járművek veszik át. Az autógyártóknak ugyanis rengeteg kihívással kellett már eddig is szembenézniük csak azért, mert foggal-körömmel ragaszkodtak a dízel-és benzines motorokhoz, amelyek gyártásában évtizedes előnyre tettek szert és amely amellett, hogy komoly versenyelőnyt jelentett nekik, korlátja volt annak is, hogy új belépők jelenjenek meg az iparágban. Ebben a hozzáállásban viszont komoly változás jöhet és egyre nagyobb tőkét köthetnek le hibrid és a tisztán elektromos meghajtás területén, amelyre egyébként az elmúlt hónapokban komoly ígéreteket is tettek a vezető autógyártók. Mindezek együttes hatására pedig az eddiginél sokkal gyorsabban terjedhetnek a részben vagy teljesen elektromos autók.A döntéssel kapcsolatban még egy dolgot ki kell emelnünk, amelyre már múlt heti cikkünkben felhívtuk a figyelmet , a Németországban nyomott áron értékesített dízelautók a mostaninál is nagyobb mértékben zúdulnának rá a hazai használtautó-piacra.Ez viszont komoly károkat okozna egyrészt a hazai importőröknek, másrészt jelentős környezetkárosító hatással is járna, kiemeltképpen az öreg járművek esetében. Éppen ezért a hazai döntéshozóknak azonnal lépniük kellene most, hogy kiderült, kitilthatják a dízelautókat a német nagyvárosok központjaiból.Megoldást jelenthetne az a korábban bedobott ötlet, amely alapján meg kellene drágítani az Euro 5-nél rosszabb környezetvédelmi besorolású használt autók (8-10 éves kocsik) behozatalát Magyarországra. De ésszerű változtatás lenne az is, hogyha végre Magyarországon is bevezetésre kerülne a szén-dioxid alapú adóztatás, mind a használt autók, mind pedig az új autók esetében, ennek köszönhetően ugyanis jelentős tisztulás kezdődhetne meg a járműpiacon. Továbbá a kintről behozott használt autók számának csökkentésében komoly szerepet játszhatna, hogyha sikerülne végre visszaszorítani az áfa-visszaéléseket is.Ezek együttesen már komoly lépések lennének abba az irányba, hogy hosszú évek után végre megálljon a hazai autópark átlagos életkorának növekedése és elkerüljük, hogy német dízelautók temetőjévé változzon Magyarország.