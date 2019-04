Eldőlt: drasztikus változások lesznek az új autóknál

Az intelligens sebességszabályozó becslések szerint 20 százalékkal csökkenti a baleseti halálozások számát. A rendszer, amely bármikor kikapcsolható lesz, térkép és a közlekedési táblák alapján figyelmezteti a sofőrt, ha túllépi a limitet, de nem korlátozza a sebességet.

Ezek a technológiák az új modellekben már 2022 májusától, 2024-től pedig az összes típusban kötelezőek lesznek.

A jogszabálynak és az új technológiáknak köszönhetően a következő években több ezren fogják túlélni a baleseteket, amelyeknek csaknem a 95 százalékát emberi hiba okozza

Rengetegen halnak meg Európa útjain

A strasbourgi plenáris ülésen hatalmas többséggel megszavazott határozat értelmében egyebek mellett kötelezővé teszik majd az intelligens sebességszabályozást, a tolatásbiztonságot növelő kamerákat, érzékelőket, az indításgátló alkoholszonda beszerelésének megkönnyítését, a fejlett vészfékező rendszert, a baleseti adatrögzítőt, illetve az olyan eszközöket, amelyek figyelmeztetik a járművezetőt, ha lankad a figyelme.A személygépkocsik és a könnyű haszongépjárművek esetében ezeket kiegészíti majd a sávtartás-segítés, illetve a töréstesztek alapján továbbfejlesztett biztonsági öv és a jobb minőségű szélvédő. A tehergépjárművek és az autóbuszok esetében pedig új követelményeket vezetnek be a sofőr közvetlen látóterének növelésére és a holtterek megszüntetésére.- közölte Róza Thun néppárti jelentéstevő.Az ügyben már előzetes megállapodás született az EU társjogalkotó szervei között, amelyet a tagországok kormányait tömörítő tanácsnak még hivatalosan is meg kell erősíteniük a hatályba lépéshez.A legfrissebb statisztikák szerint összesen 25 300 ember halt meg közúti balesetben az Európai Unió útjain 2017-ben, durván 300 emberrel kevesebb, mint egy évvel korábban - írtuk korábbi cikkünkben . Ez egyben azt is jelentette, hogy a 25 éve tartó csökkenő trend folytatódott, 1991-ben ugyanis még közel 80 ezer ember vesztette életét közúti balesetekben a mai EU tagországainak útjain, vagyis mintegy 55 ezer emberrel több, mint 2017-ben. Azt viszont látni kell, hogy az elmúlt években már nem sikerült érdemben csökkenteni a halálos kimenetelű balesetek számát az Európia Unió útjain, ez is érdemben hozzájárulhatott ahhoz, hogy a döntéshozók most már sokkal szigorúbb intézkedéseket akarnak bevezetni a korábban kitűzött céljaik elérése érdekében.

A mostani döntéssel kapcsolatban több dolgot is meg kell jegyezni: egyrészt a fentebb felsorolt berendezések kötelezővé tétele valóban segíthet abban, hogy csökkenjen a halálos kimenetelű balesetek száma, tökéletes megoldást viszont aligha jelenthetnek. Legalább ennyire fontos lenne az ilyen típusú balesetek elkerülése szempontjából a járművezetők alaposabb, átfogóbb oktatása, mentális felkészítése, a szabálykövető járművezetői magatartás erősítése.Másrészt arról sem szabad megfeledkezni, hogy a mostani döntés újabb jelentős terheket róhat az autógyártókra, akik a fentebb felsorolt vezetőtámogató eszközöket döntően nem alapfelszereltségként, hanem extrákként kínálták a vásárlóknak. Az előírások véglegesítése előtt természetesen nem szabad messzemenő következtetéseket levonni, de az iménti logika mentén tovább haladva azt sem tartjuk elképzelhetetlennek, hogy az autógyártók az újabb terheket kénytelenek lesznek a vásárlóikra áthárítani. Ez pedig a gyakorlatban azt jelentheti, hogy az EU döntése nyomán a jövőben drágulhatnak a járművek.