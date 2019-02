Elege lett a Fordnak: elvihetik a gyártást Nagy-Britanniából

Érdekel, hogy látják a szakemberek a Brexit járműiparra gyakorolt hatásait? Jelentkezz még ma! ÁTTEKINTÉS

|

RÉSZLETES PROGRAM

|

ÁRAK

JELENTKEZÉS

Elege lett a Fordnak

Az amerikai autógyártó egy privát megbeszélésen jelentette be állítólag, hogy már javában folyik az előkészítő munka a termelés átcsoportosítására azokban a külföldi gyárakban, amelyek alternatívaként szóba jöhetnek - írta a Reuters a The Timesra hivatkozva. Az értesülést a Ford egyelőre nem akarta kommentálni.A Ford, amelynek három gyára (Bridgendben benzinmotorokat, Dagenhamban dízelmotorokat, Halewoodban pedig váltókat készítenek) és jelentős kutató és fejlesztő központja is van az Egyesült Királyságban, korábban már jelezte, amennyiben az ország megállapodás nélkül lép ki az Európai Unióból, az egymilliárd dolláros plusz költséget fog számára eredményezni.A döntés a helyi autóértékesítést nem érintené, a Ford ugyanis toronymagasan a legnépszerűbb márka az Egyesült Királyságban, amely egyébként az egyik legmeghatározóbb autópiaca az amerikai vállalatnak. Ugyanakkor látni kell azt is, hogy a brit autópiac döntően a Brexit miatti bizonytalanság miatt nagyon gyengén teljesít az utóbbi években. Tavaly kicsivel több, mint 2,36 millió új autót értékesítettek az országban, amely 6,8 százalékos visszaesést jelentett 2017-hez képest.

A japánok már korábban léptek

Ötéves mélyponton a brit autógyártás

Az országban jelenlévő autógyártók és beszállítók egyébként sorra figyelmeztették az utóbbi években a politikusokat, köztük Theresa Mayt, hogy egy megállapodás nélküli Brexit hatalmas károkat okozna: a beszállítói lánc összeomlásától kezdve a munkahelyek megszűnésig számos érvet felsoroltak, miért is kellene az EU-val megállapodnia és rendezett módon kilépnie Nagy-Britanniának.A Nissan február elején egy email-körüzenetben közölte angliai alkalmazottaival, hogy az új X-Trail gyártását Japánban indítja el a nyáron. Gianluca de Ficchy, a Nissan európai részlegének elnöke a tájékoztatásban közölte: a döntésnek üzleti okai is vannak, de az Európai Unióhoz fűződő jövőbeni brit kapcsolatrendszer bizonytalanságai sem segítik a Nissan és más hasonló vállalatok további angliai tevékenységének tervezését.A Nissan 2016-ban, a brit EU-tagság megszűnéséről (Brexit) döntő népszavazás után kilátásba helyezte, hogy nem hajt végre több beruházást angliai gyárában, hacsak a brit kormány nem ad biztosítékokat a Brexit után esetleg érvénybe lépő vámok költségemelő hatásainak kompenzálására.A japán cég röviddel ezután bejelentette, hogy mégis az északkelet-angliai Sunderlandben működő üzemében kezdi meg az új Qashqai, illetve X-Trail modellek gyártását, mivel a brit kormány kötelezettséget vállalt annak biztosítására, hogy az angliai Nissan-autógyár működése a jövőben is versenyképes marad. Azóta sem ismert pontosan, hogy London milyen biztosítékokat adott erre a cégnek, bár a brit kormány többször jelezte, hogy nem közvetlen pénzügyi kompenzációról volt szó.Az új X-Trail angliai gyártási tervének visszavonásáról szóló vasárnapi bejelentés után Greg Clark, az üzleti ügyek minisztere kijelentette: a fejlemény "komoly csapás" a brit autóipari szektorra és az angliai Nissan-gyár közvetlen térségére is, mivel az új modell gyártása az üzem és az alkalmazotti gárda jelentős bővítésével járt volna.Clark szerint a Nissan mindazonáltal megerősítette a brit kormánynak, hogy munkahelyeket nem készül felszámolni angliai gyárában, és elkötelezte magát a jelenlegi Qashqai, Leaf és Juke modellek, valamint a 2020-ban megjelenő új Qashqai angliai gyártása mellett.A brit autógyártók és -kereskedők szövetsége (SMMT) nemrég közölte éves beszámolójában, hogy ötévi mélypontra zuhant tavaly a Nagy-Britanniában gyártott személyautók száma, a brit autóipari beruházások értéke pedig csaknem a felével esett vissza, egyértelműen a Brexit-folyamatot övező bizonytalanságok miatt.A szervezet adatai szerint 2018-ban nem egészen 1,52 millió autót gyártottak Nagy-Britanniában, 9,1 százalékkal kevesebbet, mint az előző évben, az új autóipari beruházások értéke pedig 588,6 millió font (212 milliárd forint) volt, 46,5 százalékkal kevesebb, mint 2017-ben.

Klikk a képre!

a brit autóiparban immár vörös riasztás van érvényben, mivel keveseb, mint két hónappal a kilépés március végi időpontja előtt egyre nagyobb a kockázata a rendezetlen, megállapodás nélküli Brexitnek, amely helyrehozhatatlan pusztítást okozna a brit autóipar jelenleg akadálytalanul működő külkereskedelmi láncolatainak szétszakításával.

Érdekel, hogy látják a szakemberek a Brexit járműiparra gyakorolt hatásait? Jelentkezz még ma! ÁTTEKINTÉS

|

RÉSZLETES PROGRAM

|

ÁRAK

JELENTKEZÉS

Mike Hawes, az SMMT vezérigazgatója a beszámolóhoz fűzött kommentárjában úgy fogalmazott:A brit üzleti szektor más nagyvállalatai és szakmai szervezetei is szinte folyamatosan figyelmeztetik a brit kormányt a rendezetlen Brexit súlyos gazdasági kockázataira.Címlapkép forrása: AFP/Andreas Solaro