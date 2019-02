Elindult a gyártás! - Így néz ki az új magyar Mercedes

Pörög az új kompaktok gyártása

Az új CLA Coupé gyártásának elindítása a Mercedes-Benz kompaktautó-gyártási hálózatának hatékonyságát tükrözi. Már elődjének sikertörténete is szorosan kötődött a kecskeméti telephelyhez. Most kezdjük el írni ennek a történetnek a következő fejezetét. Ennek során a gyár folyamatosan a legmagasabb technológiai színvonalon teljesít

Ezzel a Mercedes-Benz zökkenőmentesen folytatja azt a tavaly elkezdett sorozatot, amelynek során 2018-ban rekordidő alatt az új kompaktautó-család négy új modellje gördült le három kontinens öt gyártási helyszínén a gyártószalagokról: az A-osztály Rastattban, Kecskeméten és Uusikaupunkiban (Finnországban), az A-osztály limuzinja Aguascalientes-ben (Mexikó), az A-osztály hosszított verziója Pekingben (Kínában), és az új B-osztály Rastattban.- hangsúlyozta Markus Schäfer, a Mercedes-Benz termelésért és ellátási láncért felelős igazgatótanácsi tagja.

A CLA kizárólag Kecskeméten készül

Csapatunk életében a CLA már öt éve különleges helyet foglal el: több mint 750 ezer első generációs CLA és CLA Shooting Brake gördült le eddig Kecskeméten a gyártósorokról. Ez a szám, valamint a most leváltott modellel elnyert nemzetközi minőségi elismerések is munkatársaink csúcsteljesítményéről tanúskodnak. Nagy öröm számunkra, hogy az új CLA-t is mi gyárthatjuk, a Mercedes-Benz gyárai közül világszerte egyedüliként

Az új CLA Coupé, valamint a CLA Edition 1 2019 májusában kerülnek kereskedelmi forgalomba.

Az új Mercedes-Benz CLA Coupé (galéria, 4 kép)

Innovatív, digitális és rugalmas gyártás

A kecskeméti Mercedes-Benz gyárról

- mondta Christian Wolff, a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. ügyvezető igazgatója.A magyarországi Mercedes-Benz gyár modellpalettáján a CLA és a CLA Shooting Brake mellett 2018 óta szerepel az A-osztály is. Az új CLA Coupé-nak köszönhetően a gyár megtartja modellkínálatát, és egyben erősíti saját szerepét a Mercedes-Benz gyártási hálózatán belül.Az új kompaktautó-modellek gyártásának elindítását komoly előkészületek előzték meg a gyártóhelyszínen. Megépült az új, számos innovatív megoldással felszerelt karosszériaüzem. Így például az újgenerációs modellekhez készülő ajtók, és motorház-, illetve csomagtartófedelek gyártása úgynevezett flex-cellákban történik. Ezen cellák moduláris, cserélhető elemeinek köszönhetően a lehető legrövidebb időn belül végrehajtható a gyártott modellek közötti váltás.A gyár a maga innovatív anyagszállító rendszereivel jó úton halad a referenciagyár-stratégia megvalósítása felé: különböző, korábban tesztüzemben használt rendszerek sorozatgyártásba történő bevezetésével jelentős lépéseket tettek a targoncamentes gyártás megvalósításához vezető úton, ami a nagyobb hatékonyság mellett egyben a munkabiztonságot is növeli. Az új kompaktautó-generáció kerékjárati karosszériaelemeit például az egyes gyártóberendezések között vezető nélküli szállítójárművekkel mozgatják, amelyek a kecskeméti gyárban akár egész nyerskarosszériákat is tudnak szállítani.A kecskeméti Mercedes-Benz gyár mintegy 4700 munkatársat foglalkoztat. Első modellként 2012-ben a B-osztály gördült le a szalagról Kecskeméten. Ezt követte 2013-ban a négyajtós kompakt CLA, majd 2015-ben a CLA Shooting Brake. A két utóbbi modellt kizárólag Kecskeméten gyártják az egész világ piacaira. 2018 májusa óta a magyarországi gyártóhelyszín termékpalettáját az új A-osztály egészíti ki.