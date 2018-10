Elon Musk szép csendben hadat üzent az Audinak, a BMW-nek és a Mercedesnek

Célkeresztben Európa és Ázsia

A Tesla dominanciája vitathatatlan és az Amerikai siker hamarosan Európában és Kínában folytatódhat.

Elon Musk és csapata a Model S-el már megmutatta, képesek egy tisztán elektromos autóval is maguk mögé utasítani az összes autógyártót a világon, a luxusszedán kategóriában ugyanis az ő modelljükből fogyott a legtöbb Amerikában és Európában tavaly. A jelek szerint hasonló babérokra törnek majd a Model 3-mal is, amely már most Amerika ötödik legnépszerűbb szedánja, míg az értékesített autókon realizált árbevétel tekintetében toronymagasan vezeti a listát a rivális gyártók előtt.Ráadásul ez az ötödik hely nagyon csalóka, hiszen a Teslát kizárólag volumengyártók jóval olcsóbb modelljei tudták csak megelőzni. Abban az esetben, ha nem almát a körtével hasonlítunk össze, hanem a többi prémiumautó-gyártó modelljeivel vetjük össze a Model 3 teljesítményét, nagyon látványos különbséget láthatunk. A CleanTechnica tette közzé az alábbi grafikont, amely azt szemlélteti, hogy hogyan alakult Amerikában a Tesla Model 3 és a rivális modellek értékesítése 2018 első kilenc hónapjában.

Forrás: CleanTechnica

Ezek szerint a Model 3 gyártása már januárban megkezdődik az európai piacra és február végétől, március elejétől már felpörögnek a kiszállítások, míg Kínában a második negyedévben kezdődhetnek meg az átadások.

Akár 1 millió Model 3-t is értékesíthet a Tesla

A konferenciabeszélgetés alkalmával kiderült az is, hogy a Tesla hány Model 3 értékesítését tervezi: a kereslet függvényében 500 ezer és 1 millió darab között adhatnak majd el az új modellből globálisan.

Új Tesla-gyárakra van szükség

Az európai gyár legvalószínűbb helyszíne különösen fájdalmas lehet egyébként a német autógyártóknak, hiszen Musk korábbi kommunikációja szerint Németország kerülhet ki végül győztesen a becslések szerint 10 milliárd eurós beruházásért folytatott versenyből.

Keményen dolgoznak a Model 3 árának lefaragásán

Musk ugyanakkor jelezte, hogy a fejlesztéseiknek köszönhetően akár már kevesebb, mint hat hónap alatt eljuthatnak odáig, hogy elérhetővé teszik a Model 3 legolcsóbb változatát a vásárlóknak.

Jelentős a Tesla versenyelőnye

Mindennek az lett a következménye, hogy jelentős versenyhátrányba kerültek az elektromos autózás területén mostanra.

Ráadásul a Teslánál olcsóbban senki sem képes 1 kWh akkumulátorkapacitást előállítani a világon.

A menedzsment a harmadik negyedéves beszámolóban ugyanis ígéretet tett arra, hogy még idén lehető teszik az európai és az ázsiai vásárlóknak is, hogy megrendeljék autójukat. A Model 3 kiszállításával kapcsolatban pedig további konkrétumok is elhangzottak a negyedéves beszámoló közzétételét követő konferenciabeszélgetés során.Musk egyébként többször hangot is adott annak, hogy hatalmasak a várakozásaik az európai autópiaccal kapcsolatban, ahol közel kétszer annyi szedánt értékesítenek, mint Amerikában. Ezt a kijelentését egyébként részben a Párizsi Autószalon és a Goodwood fesztivál pozitív tapasztalataira alapozta.Musk konkrét példaként említette a BMW 3-as sorozatát, amelyből nagyjából félmillió darabot (tavaly kicsivel több, mint 409 ezer autót értékesítettek; a szerk) adnak el globálisa. Véleménye szerint a Tesla Model 3 ezt a félmilliós darabszámot könnyen túlszárnyalja majd hosszútávon. Egy másik példaként pedig a Volkswagen legnépszerűbb modelljét, a Golfot emelte ki, amelyből durván 1 millió darab kerül értékesítésre éves szinten. Musk szerint ez lehet a felső határa majd a Model 3 eladásainak.A Teslánál pontosan tudják, hogy ekkora darabszám értékesítése csak akkor valósulhat meg, hogyha képesek lesznek érdemben felpörgetni a termelést. Ez egyébként kiemelt célja a menedzsmentnek. Musk elmondása szerint Kína abszolút prioritást élvez, itt már komoly előrelépések történtek annak érdekében, hogy hamarosan megkezdődhessen a Model 3 helyi gyártása, amely segíthet abban, hogy a Tesla jelentős importvámokat ússzon meg a jövőben. A Tesla vezére beszélt arról is, hogy a Kínában előállított autóikat csak az ország autópiacára szánják, azokat nem akarják majd exportálni. Az európai gyártással kapcsolatban pedig kiemelte, szükségük lesz egy gyárra a kontinensen is, mert ahogyan fogalmazott, elég hülye dolog az, hogy a Kaliforniában legyártott autóikat kell hajóra pakolniuk és úgy Európába szállítaniuk.A Model 3 korábban úgy lett beharangozva, mint az "olcsó" Tesla, amely a szövetségi és az állami támogatások után akár kevesebb, mint 30 ezer dollárért is elérhető lesz a szélesebb tömegek számára. A legújabb modell viszont sokáig csak 49 ezer dolláros indulóáron volt kapható, míg pár héttel ezelőtt elérhetővé nem tettek egy kedvezőbb, de így is 46 ezer dolláros indulóárú változatot.Ezzel kapcsolatban a Tesla vezére elmondta, tudják, hogy a Model 3 ára még magasabb annál, mint amit ígértek korábban, viszont folyamatosan azon dolgoznak, hogy megvalósítsák céljukat. Azt viszont mindenkinek meg kell értenie, hogy amíg nem képesek nyereséget realizálni a Model 3 legolcsóbb változatán is, addig nem fogják gyártani.Musk beszélt arról is, hogy annak idején elérhetővé tették szabadalmaikat a rivális autógyártóknak, de azok nem kértek a segítségből. Nem akarták a Supercharger hálózatot sem közösen használni és fejleszteni és nem invesztáltak hatalmas összegeket saját akkumulátorgyár építésébe sem, ahogy azt a Tesla tette.A Tesla ugyanis mindenkinél jobb elektromos hajtásláncot állít elő a piacon, egy nagyon fontos számot külön ki is emeltek: a Model 3 egy kWh energia felhasználásával az EPA ciklus szerint 4,1 mérföld (durván 6,6 kilométer) megtételére képes, míg a konkurens gyártók modelljei ugyanennyi energiával durván 2,4-2,8 (durván 3,9-4,5 kilométer) mérföldet tesznek meg.És ez nem minden, a Model 3 legerősebb változata sportautókat megszégyenítő módon képes 3,3 másodperc alatt álló helyzetből elérni a 100 km/h-s tempót.Hogyha versenyelőnyről esik szó, akkor természetesen nem szabad megfeledkezni arról sem, hogy a Tesla rohamléptekben halad a teljesen automatizált vezetés irányába. Ennek fontos állomása az a szoftverfrissítés, amelynek eredményeként a vállalat járművei többek között képesek lesznek arra is, hogy a megfelelő lehajtónál elhagyják az autópályát. A szoftverfrissítésen túl ráadásul hardverfrissítést is ígértek a Tesla szakemberei, amelynek köszönhetően a mostaninál sokkal jobban érzékelik majd a külvilágot a Teslák.Nem árulunk el titkot azzal, ha sokadszorra is leírjuk, az elektromos autózás terjedése elképzelhetetlen a szükséges töltőinfrastruktúra fejlesztése nélkül. A Tesla éppen ezért az elmúlt években folyamatosan bővítette töltőhálózatát, így mostanra eljutott odáig, hogy globálisan több mint 11 200 Superchargerrel rendelkezik. A tervezett beruházásoknak, hálózatfejlesztésnek köszönhetően pedig ez a szám gyorsan emelkedhet a jövőben. Összehasonlításképpen érdemes azt is elmondani, hogy ehhez képest a vezető német autógyártók a Forddal és energiaszolgáltatókkal összefogva, az Ionity égisze alatt csupán 400 darab nagyteljesítményű villámtöltő telepítését tervezik a főbb európai közlekedési folyosók mentén 2020-ig.

Forrás: Tesla

A fentieken túl van még egy fontos terület, ahol a Tesla lekörözné a riválisait, ez nem más, mint a járművek kiszállítása. A vállalat menedzsmentje a harmadik negyedéves beszámolóban jelezte, hatalmas fejlődést sikerült elérniük a Model 3 kiszállításánál. Ennek köszönhetően az az idő, amely alatt a Model a legyártást követően eljut a vásárlóig, 17 napra rövidült. Musk viszont elmondta, hogy ezzel sem elégedett, szeretnék elérni, hogy ez az idő 10 napra, majd hosszútávon egy hétre rövidüljön globálisan.

Forrás: Tesla

A német prémiumgyártók legnépszerűbb modelljeit támadja a Tesla

Fontos azt is kiemelni, bár sokan csak legyintettek korábban, mondván a szedánok népszerűsége hanyatlóban van és az SUV szegmens számít igazán, a Tesla nagyon érzékeny pontra tapintott.

Éppen ezért kifejezetten fájdalmas lenne a németek számára, hogyha a Tesla a Model 3-mal a szedánok piacát is letarolná, ahogy tette azt korábban a luxusszedánokéval.

A fentebb leírt információkat összegezve elmondható, hogy a Tesla nagyon komoly offenzívára készül a Model 3-mal a szedánok globális piacán. A tervezett 500 ezer és 1 millió darab közé eső éves értékesítési szám hatalmas és egyben komoly fenyegetés is a rivális német autógyártóknak még úgy is, hogy világosan látszik, az új gyárak megépítése, a termelés felpörgetése nem egyik napról a másikra fog megvalósulni. A Tesla versenyelőnye az elektromos autózás területén ugyanakkor vitathatatlan és bár a cég menedzserei sem mertek jóslatokba bocsátkozni azzal kapcsolatban, hogy hogyan alakulhatnak majd az európai és kínai eladások rövidtávon, könnyen lehet, hogy Musknak ismét igaza a hatalmas piaci potenciált illetően.A német prémiumautó-gyártók legnagyobb darabszámban értékesített modelljei, az Audi A4-es, a BMW 3-as sorozat, vagy éppen a Mercedes C-osztály pont a Model 3 közvetlen riválisai. Alábbi grafikonból, amelyen a Volkswagen Golfot Musk említése miatt szerepeltettük, kiderül az is, hogy ezek a modellek az egyes márkák összértékesítésének 15-22 százalékát adták 2017-ben.