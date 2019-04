Háromezer elektromos busz beszerzésére készül a kormány

Gulyás Gergely elmondta, a kormány szerdán Palkovics László innovációs és technológiai miniszter előterjesztése miatt tárgyalt a buszstratégiáról, amelynek célja, hogy a hazai gyártásból a lehető legtöbb buszt lehessen biztosítani, valamint hogy a tömegközlekedést sikerüljön "átállítani" elektromos buszokra.Ez emissziós célokat is szolgál, és ez teszi lehetővé, hogy mérséklődjön a környezetszennyezés a nagyvárosokban - tette hozzá. A miniszter szerint az elektromos buszok drágábbak ugyan most, de reményeik szerint a hazai gyártás felgyorsulásával az árak is mérséklődni fognak.Több részlet nem derült ki a tájékoztatóból, de érdemes felidézni, hogy az Ikarus és a kínai CRRC Urban Traffic magyarországi vegyesvállalata, az Electrobus Europe első, kínai-magyar kooperációban készült, tisztán elektromos meghajtású buszát nemrég mutatták be.Az eseményen Széles Gábor, az Ikarus elnöke elmondta, egy 12 méteres, dízelmotoros autóbusz ára 70-80 millió forint között van, az elektromos buszuk körülbelül 120 millió forintba kerül majd. Megjegyezte, hogy az e-busz megtérülési ideje azonban jóval rövidebb. Közölte, hogy jövőre minimum 200 elektromos buszt fognak gyártani, azt következő évben ezret, majd szeretnék felfuttatni az éves gyártást háromezerre.Továbbá beszélt arról is, hogy Székesfehérvár mellett Szeged, Zalaegerszeg és Miskolc is érdeklődik az e-busz iránt, ám előbb bizonyítaniuk kell a volántársaságok felé, hogy a busz alkalmas a menetrend szerinti, városi használatra. Az IC 1211 U típusú elektromos busz 2019 elején tesztelési céllal járta Székesfehérvár útjait, ezt követően bekapcsolódik az utasforgalomba az arra legalkalmasabbnak ítélt vonalakon.Fontos azt is megjegyezni, hogy a BYD már át is adta első, magyarországi megrendelésre készült elektromos buszát Salgótarján Város Önkormányzatának, a jármű a kínai vállalat tavaly felavatott komáromi gyárában készült. A gyártó akkori közleménye idézte az Innovációs és Technológiai Minisztérium iparstratégiáért és gazdaságszabályozásért felelős helyettes államtitkárát, aki a salgótarjáni ünnepélyes átadón az új buszstratégia fontos elemének nevezte a korszerű hajtásláncú járművek beszerzését. Pomázi Gyula kiemelte, hogy a gyors és biztonságos rendszerek vonzóbbá tehetik a tömegközlekedést.

A tizenkét méter hosszú, szóló elektromos városi autóbusz a komáromi ipari parkban. A helyi BYD Electric Bus and Truck Hungary Kft. gyárában a teljes kapacitás elérésekor évente négyszáz jármű előállítását tervezik és 300 embernek adnak munkát. A 6,2 milliárd forint értékű beruházáshoz a kormány 925 millió forint vissza nem térítendő támogatást adott.

Forrás: MTI/Krizsán Csaba