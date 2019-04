Hatalmasat bukott a Tesla, de hamarosan megint nyereséges lehet

A Tesla árbevétele meghaladta a 4,5 milliárd dollárt az első negyedévben, amely több mint 33 százalékos növekedést jelentett 2018 azonos időszakához képest. Ebben fontos szerepet játszott, hogy a core tevékenység, az autógyártó üzletág, valamint a szerviz és egyéb szolgáltatások árbevétele egyaránt érdemben növekedett. Ugyanakkor a nettó eredménysoron több tényező együttes hatására közel 494 millió dolláros veszteséget ért el a vállalat, amely 2,9 dolláros egy részvényre jutó veszteséget jelentett az első negyedév során. A Tesla mintegy 2,2 milliárd dolláros készpénzállománnyal zárta az első negyedévet, amely 1,5 milliárd dolláros csökkenést jelentett 2018 végéhez képest. A jelentős visszaesésben szerepet játszott, hogy a Teslának 920 millió dollárt kellett fordítania átváltható kötvényeinek visszavásárlására az első negyedévben.Ezzel a teljesítményével egyrészt a Tesla az árbevétel, a nettó eredmény és az egy részvényre jutó veszteség tekintetében is alulmúlta az elemzői várakozásokat. Másrészt a két korábbi nyereséges negyedéve után ismét veszteséget volt kénytelen elkönyvelni az amerikai elektromosautó-gyártó. A Tesla menedzsmentje ugyanakkor több pozitív várakozással is szolgált a negyedéves beszámolóban.

Több tényező együttes hatására csökkentek az eladások

Ahogy arról korábbi cikkünkben már beszámoltunk, alaposan visszaesett a Tesla értékesítése az első negyedévben, jóval kevesebb autót szállítottak ki, mint amire az elemzők számítottak. A visszaesés oka döntően az volt, hogy az Egyesült Államokban csökkent a Tesla esetében az elektromos autók vásárlásához nyújtott állami támogatás összege, emiatt pedig csökkenhetett a kereslet. Másrészt a vállalat Európában és Kínában nem tudta olyan ütemben kiszállítani a vásárlókhoz a már legyártott autóit, mint ahogy szerette volna. Március végén 10 600 autó volt tranzitban, vagyis úton a vevőkhöz, jóval több, mint tavaly év végén. A drágább típusokból, a Model S-ből és X-ből összesen 12 100 darabot értékesített a Tesla, ilyen alacsony számra 2015 harmadik negyedéve óta nem volt példa. A negyedéves beszámolójában a Tesla ugyanakkor ismét jelezte, a két modellt frissíteni fogja, amelynek köszönhetően nőni fog a hatótávjuk és javulni fog a teljesítményük is. Megerősítették azt is, hogy a Tesla 77 100 autót gyártott az első negyedévben, ebből 62 950 darab volt Model 3, valamint 14 150 darab Model S és X.

A meghatározó autógyártó üzletág árbevétele meghaladta a 3,7 milliárd dollárt 2019 első negyedévében. Ehhez jött még hozzá a Tesla Energy üzletág több mint 324 millió dolláros, valamint a szerviz- és egyéb szolgáltatások közel 493 millió dolláros árbevétele. Így a Tesla több mint 4,5 milliárd dolláros árbevételt ért el az első negyedév során, amely több mint 33 százalékos növekedést jelentett 2018 azonos időszakához képest.

Ismét veszteséges volt a Tesla

A csökkenő autóeladások, az egyes modelleken elért marzsok zsugorodása, a növekvő költségek, valamint az árazási politika változtatásához kapcsolódó egyszeri tétel negatív hatása miatt a Tesla 702 millió dolláros veszteséggel zárta az első negyedévet, amely 4,1 dolláros egy részvényre jutó veszteséget jelentett. A nem amerikai számviteli szabályok (non-GAAP) szerint a Tesla közel 494 millió dolláros veszteséget szenvedett el, amely 2,9 dolláros egy részvényre jutó veszteséget jelentett az első negyedévben.

A Tesla beszámolójából kiderült az is, hogy a vállalat működési cash flowja közel -640 millió dollár volt az első negyedévben, amelyből levonva a 280 millió dolláros capexet, amely a kínai gyár korai beruházásához kapcsolódott, -920 millió dolláros szabad cash flow adódott. A beszámolóban kiemelték azt is, hogy a vállalat pénzügyi pozíciója mintegy 1,5 milliárd dollárral romlott a negyedév során, így készpénzállománya megközelítette a 2,2 milliárd dollárt. Ennek hátterében ugyanakkor döntően az állt, hogy a Tesla korábbi ígéretével összhangban, az első negyedév során 920 millió dollárért visszavásárolta átváltható kötvényeit.

A menedzsment optimista

A Tesla megerősítette, hogy 360-400 ezer autót gyárthat 2019-ben, amely 45-65 százalékos növekedést jelenthet 2018-hoz képest

Amennyiben a kínai üzemben sikerül felpörgetni a gyártást 2019 negyedik negyedévében, a Tesla képes lehet arra, hogy 500 ezer autót gyártson globálisan. A menedzsment ugyanakkor kiemelte, hogy ez egy nagyon optimista várakozás, de ők mindenképpen ezt az elérendő célszámot tartják szem előtt. Egy sokkal valószínűbb forgatókönyv szerint az 500 ezer darabos gyártást a 2020 júniusa előtti 12 hónapban fogják tudni teljesíteni

A menedzsment mindent elkövet majd azért, hogy a Model 3, a Model S és a Model X esetében elérjék a 25 százalékos bruttó marzsot

A második negyedévben 90-100 ezer Teslát értékesíthet a vállalat globálisan

A Tesla Energy üzletág árbevétele érdemben növekedhet 2019-ben, valamint a szerviz és egyéb szolgáltatások üzletág is növekedhet, utóbbinál a hatékonyabb működésnek köszönhetően a bruttó marzs növekedésére számítanak

A capex 2-2,5 milliárd dollár között alakulhat 2019-ben. A Tesla menedzsmentje kiemelte, hisznek abban, hogy az összes meghatározó projektjüket folytatni tudják, legyen szó akár a kínai gyár felépítéséről, vagy a Tesla Semi és a Model Y fejlesztéséről, valamint a Supercharger-hálózat és a szervizek globális bővítéséről.

A Model Y leendő értékesítésével kapcsolatban a Tesla kiemelte, hogy hatalmasak a várakozásaik: az SUV-modellt ugyanis durván 48 ezer dollárért kínálják majd a vevőknek, amely nagyjából 20 ezer dollárral lesz alacsonyabb más gyártók hasonló, tisztán elektromos meghajtású modelljeihez képest. Részben ezért, részben pedig az SUV-szegmens népszerűségének köszönhetően a Teslánál hisznek abban, hogy a Model Y végül felülmúlhatja majd a Model S, X és 3 együttes értékesítését is

A legérdekesebb dolgok a végére maradtak

Meg sem rezdült az árfolyam

A Tesla vezetése természetesen most sem mulasztotta el megosztani várakozásait a vállalat befektetőivel, véleményük szerint:A legfontosabb előrejelzését a Tesla a sor végére hagyta, eszerint a vállalat szabad cash flowja a következő negyedévekben, beleértve a soron következő második negyedévet is, pozitív lesz. Ráadásul az értékesítések felpörgetésének, valamint a költségek lefaragásának köszönhetően a Tesla jelentősen csökkenti majd veszteségét a második negyedévben, míg a harmadik negyedévtől ismét nyereségesen működhet a menedzsment várakozásai szerint.Ezért is érdekes, hogy Musk a beszámolók szerint a negyedéves gyorsjelentés publikálását követő konferenciabeszélgetésen egy elemzői kérdésre válaszolva arról beszélt, hogy a Tesla nem támaszkodhat külső forrásokra, és nem hiszi, hogy a forrásbevonás helyettesítheti azokat a lépéseket, amelyek a vállalat hatékonyabb működtetéséhez szükségesek. Majd hozzátette, a Tesla egy sokkal hatékonyabban működő szervezet ahhoz képest, mint amilyen egy évvel ezelőtt volt, azoknak a drámai fejlesztéseknek köszönhetően, amelyeket végrehajtottak. Éppen ezért Musk úgy vélte, ezen a ponton már érdemes lehet elgondolkodni egy esetleges tőkeemelésen. Bár konkrét kijelentés nem hangzott el, ez utóbbi gondolatmenet azért is nagyon érdekes, mert a Tesla vezére korábban állította, nem lesz szükségük újabb tőkeemelésre a működésük, valamint a futó projektek megvalósításához.Bár a negyedéves beszámoló közzétételét követő első befektetői reakciók pozitívak voltak, vagyis a Tesla árfolyama emelkedett az amerikai tőzsdék zárását követő kerekedési szakaszban, a folytatásban az árfolyam visszatért a szerdai záróár közvetlen közelébe. Az eddig eltelt évet nézve pedig elmondható, hogy a Tesla árfolyama több mint 22 százalékot csökkent.