Hiába adtak el annyi Teslát, mint még soha - Musknak nem sikerült a bravúr

Ezzel a teljesítményével egyrészt a Tesla az árbevétel, a nettó eredmény és az egy részvényre jutó veszteség tekintetében is alulmúlta az elemzői várakozásokat. Másrészt a menedzsment korábbi ígéretével ellentétben nem sikerült jelentősen csökkenteni a veszteséget a második negyedévben.

A Tesla árbevétele megközelítette a 6,4 milliárd dollárt a második negyedévben, amely több mint 59 százalékos növekedést jelentett 2018 azonos időszakához képest. Ebben fontos szerepet játszott, hogy a core tevékenység, az autógyártó üzletág, valamint a szerviz és egyéb szolgáltatások árbevétele egyaránt érdemben növekedett. Ugyanakkor a nettó eredménysoron több tényező együttes hatására több mint 198 millió dolláros veszteséget ért el a vállalat, amely 1,12 dolláros egy részvényre jutó veszteséget jelentett a második negyedév során. A Tesla több mint 4,95 milliárd dolláros készpénzállománnyal zárta a második negyedévet, amely 2,75 milliárd dolláros növekedést jelentett 2019 első negyedévéhez képest. A jelentős növekedésben meghatározó szerepet játszott az a tőkeemelés , amelyet a vállalat részvény- és kötvénykibocsátással valósított meg.

Hiába ért el rekord értékesítést a Tesla

Ahogy arról korábbi cikkünkben már beszámoltunk, a Tesla 95 200 autót szállított ki az ügyfeleinek 2019 második negyedévében, amely több mint 51 százalékos növekedést jelentett az első negyedévben produkált kiszállításokhoz képest. Ez egyben azt is jelentette, hogy az amerikai elektromosautó-gyártónak sikerült új rekordot beállítania az értékesítésben, ez a szám ugyanis meghaladta az eddigi legmagasabb értéket, a 2018 negyedik negyedévében elért 90 700 darabos eladást is.

A vállalatnak a második negyedévben sikerült az elemzői várakozásokat is felülmúlnia, a konszenzus ugyanis az volt, hogy a Tesla csupán 91 ezer autót fog tudni leszállítani az ügyfeleinek. Fontos azt is megjegyezni, hogy a cég tájékoztatása szerint a most közzétett szám lehetett volna magasabb is, ugyanis 7400 autójuk még úton volt a leendő tulajdonosához. Ez a mennyiség természetesen a harmadik negyedéves kiszállításokban szerepel majd. A vállalat közölte, a rekordot úgy sikerült elérnie, hogy 77 634 darab Model 3, valamint 17 722 darab Model S és X került értékesítésre. Mindkét szám felülmúlta egyébként az elemzői várakozásokat, a piaci konszenzus 74 100 darab Model 3 és 16 600 darab Model S és X eladásáról szólt.

Megerősítették azt is, hogy a Tesla 87 048 autót gyártott a második negyedévben, ebből 72 531 darab volt Model 3, valamint 14 517 darab Model S és X. A gyártással kapcsolatban a Tesla elmondta, hogy a Model 3 termelésének felfuttatása a tervek szerint halad, májusban és júniusban egyaránt sikerült új rekordot dönteni a heti darabszámban. A menedzsment egyben megerősítette, hogy mindent megtesznek azért, hogy 2019 végére eljussanak odáig Fremontban, hogy heti szinten elérjék a 10 ezer darabos gyártást az összes modellt figyelembe véve.

A megugró értékesítéseknek köszönhetően a meghatározó autógyártó üzletág árbevétele meghaladta a 5,37 milliárd dollárt 2019 második negyedévében. Ehhez jött még hozzá a Tesla Energy üzletág több mint 368 millió dolláros, valamint a szerviz- és egyéb szolgáltatások több mint 605 millió dolláros árbevétele. Így a Tesla közel 6,4 milliárd dolláros árbevételt ért el a második negyedév során, amely több mint 59 százalékos növekedést jelentett 2018 azonos időszakához képest.

Előbbi alakulását kiemelten figyelték a befektető, így különösen nagy csalódást okozhatott, hogy a meghatározó üzletág bruttó marzsa 18,9 százalékra zsugorodott az értékesítési átlagárak és a környezetvédelmi kreditek értékesítéséből származó árbevétel csökkenése miatt.

Hiába ért el ugyanakkor rekord értékesítést a Tesla a második negyedévben, ismét veszteségesen működött, amelyben az autógyártó üzletág egyre zsugorodó marzsa, a megugró költségek meghatározó szerepet játszottak.A Tesla ugyanakkor jelezte, hogy folyamatosan azon dolgozik, hogy csökkentse a gyártáshoz kapcsolódó költségeit: a nyersanyagköltségeket, az egy járműre eső munkaórák számát és logisztikai költségeket.A Tesla 408 millió dolláros veszteséggel zárta a második negyedévet, amely 2,31 dolláros egy részvényre jutó veszteséget jelentett. A nem amerikai számviteli szabályok (non-GAAP) szerint a Tesla több mint 198 millió dolláros veszteséget szenvedett el, amely 1,12 dolláros egy részvényre jutó veszteséget jelentett a második negyedévben.

A Tesla beszámolójából kiderült az is, hogy a vállalat működési cash flowja közel 864 millió dollár volt a második negyedévben, amelyből levonva a 250 millió dolláros capexet, közel 614 millió dolláros szabad cash flow adódott. A beszámolóban kiemelték, hogy a vállalat pénzügyi pozíciója mintegy 2,75 milliárd dollárral javult 2019 első negyedévéhez képest, így készpénzállománya megközelítette a 4,95 milliárd dollárt. Ebben a jelentős növekedésben meghatározó szerepet játszott az a tőkeemelés, amelyet a vállalat részvény- és kötvénykibocsátással valósított meg.

A menedzsment megerősítette korábbi várakozásait

A Tesla megerősítette, hogy 360-400 ezer autót gyárthat 2019-ben, amely 45-65 százalékos növekedést jelenthet 2018-hoz képest.

A Tesla szerint a Model 3 kínai gyártását már 2019 negyedik negyedévében bejelenthetik. Amennyiben tényleg így lesz, a Tesla képes lehet arra, hogy 500 ezer autót gyártson globálisan. A menedzsment ugyanakkor kiemelte korábban, hogy ez egy nagyon optimista várakozás, de ők mindenképpen ezt az elérendő célszámot tartják szem előtt. Egy sokkal valószínűbb forgatókönyv szerint az 500 ezer darabos gyártást a 2020 júniusában záródó 12 hónapban fogják tudni teljesíteni.

A Model Y gyártása 2020 őszén kezdődhet meg Fremontban. A modell értékesítésével kapcsolatban a Tesla korábban kiemelte, hogy hatalmasak a várakozásaik: az SUV-modellt ugyanis durván 48 ezer dollárért kínálják majd a vevőknek, amely nagyjából 20 ezer dollárral lesz alacsonyabb más gyártók hasonló, tisztán elektromos meghajtású modelljeihez képest. Részben ezért, részben pedig az SUV-szegmens népszerűségének köszönhetően a Teslánál hisznek abban, hogy a Model Y végül felülmúlhatja majd a Model S, X és 3 együttes értékesítését is.

A capex a korábban ígért 2-2,5 milliárd dolláros szinthez képest alacsonyabb szinten 1,5-2 milliárd dollár között alakulhat 2019-ben. A Tesla menedzsmentje kiemelte, hisznek abban, hogy az összes meghatározó projektjüket folytatni tudják, legyen szó akár a kínai gyár felépítéséről, a Model Y fejlesztéséről, valamint a Supercharger-hálózat és a szervizek globális bővítéséről.

A vállalat menedzsmentje szerint a szabad cash flowja a következő negyedévekben, beleértve a soron következő harmadik negyedévet is, pozitív lesz. Ráadásul az értékesítések felpörgetésének, valamint a költségek lefaragásának köszönhetően továbbra is hisznek abban, hogy nyereséges harmadik negyedévet fognak zárni.

Hatalmasat zuhant a Tesla árfolyama

A várakozásoktól elmaradó második negyedéves beszámoló hatására az amerikai tőzsdék zárását követő kereskedési szakaszban a Tesla-papírok árfolyama több mint 10 százalékot zuhant, így jelenleg 237 dollár közelében forognak.