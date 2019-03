Itt az autógyártó, amelyik 180-ra korlátozza új autói sebességét

nincs ok, ami miatt óránként több mint 180 kilométeres sebességgel kellene haladnia egy autónak, legalábbis nem egy Volvónak. A 2020-tól bevezetésre kerülő sebességkorlátozásnak a célja életet menteni.

Hakan Samuelsson, a cég vezérigazgatója egy svéd rádiónak nyilatkozva azt mondta, hogyA sebességkorlátozást valamennyi Volvo-típusnál bevezetik, természetesen lesznek kivételek, mint például azoknál az autóknál, amelyeket a rendőrség használ, tette hozzá Samuelsson.A vállalatvezető szerint a 180 kilométeres óránkénti maximális sebesség önmagában természetesen nem ment életet, de ha csak egy életet is sikerül megmenteni a sebességkorlátozással, már megérte az intézkedést bevezetni.A kínai Geely cég tulajdonában lévő svéd központú Volvo az autópályák biztonságát felügyelő amerikai hivatalnak arra a kimutatására hivatkozik, amely szerint 2017-ben az összes halálos közlekedési baleset 25 százalékáért a gyorshajtás volt a felelős.A mostani hírhez érdemes azt is hozzátenni, hogy A Volvo elsőként jelentette be a világon, hogy 2019-től minden új modellje részben, vagy teljesen elektromos meghajtással kerül majd a piacra. Az autógyártónak ugyanis másokhoz hasonlóan nagy terve van, szeretné elérni, hogy eladásainak negyedét elektromos modellek tegyék ki 2025-re.A ma kapható tisztán elektromos autóknál pedig bevett szokás, hogy egy meghatározott sebességnél egyszerűen letilt az elektronika és nem lehet tovább gyorsítani az autót annak érdekében, hogy kíméljék a hajtásláncot, megvédjék azt a túlzott igénybevételtől. Ez alapján pedig lehet egy olyan, egyelőre ki nem mondott elgondolás is a 180 km/h-s sebességkorlátozás mögött, hogy ennek bevezetésével kezdik el felkészíteni a vásárlókat a jövő járműveire.