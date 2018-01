Nem fognak plusz adót kivetni az elektromos autósokra Magyarországon

Az év közepétől legalább 80 kilométerenként találhatnak majd az autósok egy-egy villámtöltőt az autópályák mentén. A kiemelt turisztikai célpontok is stratégiailag fontos területek, hiszen ezen régiókba jelentős számú, köztük gyakran elektromos járművekkel érkező turista látogat el az év legnagyobb részében, ezért ezekre a területekre 2018 közepéig több tucat töltő kerül. Külön figyelmet fordítunk a fővárosra - mivel az elektromos járművek aránya itt jóval nagyobb a többi településhez viszonyítva -, ezért Budapest területén összesen 169 töltőberendezést telepítűnk az előttünk álló időszakban

Lepsényi elárulta azt is, hogy nem tervezik semmilyen, az autók töltésére szánt villamos energiát terhelő extra adó kiszabását.

A kutatás és fejlesztés (k+f) területéről szólva Lepsényi István hangsúlyozta, hogy Budapesten már másfél éve üzemel egy húszdarabos, tisztán magyar fejlesztésű és gyártású elektromosbusz-flotta. A Modern városok program keretében idén további elektromos buszok beszerzése is várható. Az év közepére készül el az az átfogó tanulmány, amely támogatja az elektromobilitás elterjedését a közösségi közlekedésben is. Pilot projektek már vannak, de a cél az, hogy minden városban egy midi-, szóló és csuklós buszokból álló flotta működjön. A 2016-ban a kormány által elfogadott buszgyártási stratégiában foglaltak szerint a hazai igényeket hazai fejlesztésű és gyártású buszokkal fedeznék. Ennek keretében megháromszorozódott a magyar buszok értékesítése hazánkban, háromszáz buszt adtak át a magyar gyártók, és már most látható, hogy idén ennek legalább a kétszeresére lesz majd kereslet.További fontos feladat a hazai töltő-infrastruktúra kialakítása, annak érdekében, hogy Magyarország teljesen átjárható legyen e-autóval.- fejtette ki az államtitkár a 2018 első fél évére vonatkozó terveket.Az elektromos járművek töltési szokásaival kapcsolatban Lepsényi István megemlítette, az elmúlt év tapasztalatai alapján feltételezhető, hogy a felhasználók leginkább (75-80 százalékban) az otthonukban fogják feltölteni az e-autójukat. Ennek ellenére elengedhetetlen a töltő-infrastruktúra kiépítése a közterületeken, valamint a különböző töltőberendezéseknél igénybe vett töltési szolgáltatások elszámolását biztosító rendszer kidolgozása.