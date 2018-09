Országos terjeszkedésbe kezd a Taxify startup

Az utazásmegosztó cég szeretné ösztönözni a taxisok új generációját is a városban, ezért az újonnan jelentkezőknek anyagi támogatást ad a taxi-személyszállításhoz szükséges orvosi vizsgálat, illetve az előírt személyszállítói tanfolyam elvégzéséhez.

Az Észtországból indult, ma már a világ 25 országában 15 millió felhasználóval büszkélkedő startup 2016-ban lépett piacra Budapesten. 20 autóval kezdtek, és ma már 600 sofőrrel dolgoznak együtt, akik 2 millió fuvart bonyolítottak az elmúlt 2 évben.

Budapest után Debrecen lesz a második város, ahol elindítja okostelefon-alapú utazásmegosztó szolgáltatását a Taxify. Ennek érdekében megkezdték a sofőrök toborzását a városban és a környező településeken. Bárki csatlakozhat, aki rendelkezik a személytaxizáshoz szükséges engedélyekkel, és járműve is megfelel az előírásoknak. Olyan sofőrök is élvezhetik az előnyeit, akik más taxitársaságoknak is dolgoznak, hiszen a helyi szabályozás szerint kaphatnak címeket a Taxify-on keresztül is.A cég, szemben a többi piaci szereplő fix-díjas konstrukciójával, teljesítményarányos díjazást alkalmaz: a sofőr által teljesített fuvarok számától függően, sávos rendszerben jutalékot számít fel utanként, amelynek mértéke akár 10% is lehet. Olyan taxisok is csatlakozhatnak, akiknek az autójában nincs bankkártya-leolvasó, hiszen az utasok az okostelefonjukon keresztül is fizethetnek.Mivel a cég országos engedéllyel rendelkezik, minden jogszabálynak megfelel, a debreceni indulás az első állomása az országos terjeszkedésnek.